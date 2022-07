Nach Erfolg bei erster EM der Frauen 1984 Schweden will nach 38 Jahren endlich wieder einen Titel Stand: 09.07.2022 09:12 Uhr

Die Nordeuropäerinnen gehen als Weltranglisten-Zweite selbstbewusst ins EM-Turnier. Seit zwei Jahren haben sie kein Spiel mehr verloren - und wollen nun nach langer Durststrecke ihren zweiten großen Titel gewinnen. Extra-Motivation gibt's gleich im ersten Spiel: Gegen Auftaktgegner Niederlande gab es bei der EM 2017 und der WM 2019 bittere Niederlagen.

Das waren noch Zeiten: Als die schwedische Nationalmannschaft 1984 die erste Ausgabe der Fußball-Europameisterschaften der Frauen gewann, dauerten die Spiele noch 70 statt 90 Minuten, waren die Bälle kleiner als die bei den Männern - und waren überhaupt nur vier Teams für die damalige Endrunde qualifiziert. Nach dem Halbfinal-Erfolg (mit Hin- und Rückspiel) gegen Italien, gab es im entscheidenden Final-Rückspiel einen umjubelten Sieg im Elfmeterschießen gegen England.

Unglückliche Niederlage im Olympia-Finale 2021 gegen Kanada

38 Jahre ist das jetzt her, und es war eine mit der heutigen nicht zu vergleichende Fußball-Zeit. Und doch ist das Erwähnen dieses Erfolgs wichtig, denn es ist bis heute der einzige Titelgewinn der "Damlandslaget" geblieben. Die schwedische Nationalmannschaft war seitdem zwar bei allen Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen dabei, zum großen Triumph aber reichte es - trotz sechs Final-Teilnahmen - nie mehr.

Im vergangenen Jahr war das Team von Trainer Peter Gerhardsson ganz nah dran, doch bei den Olympischen Spielen in Tokio setzte es im Finale eine unglückliche Niederlage gegen Kanada im Elfmeterschießen. Schon 2016 in Rio hatte sich Schweden - nach der Finalniederlage gegen Deutschland - mit Silber begnügen müssen. Bei der WM 2019 sprang am Ende Rang 3 heraus.

"Wir sind ein starkes Team - und können jeden Gegner schlagen"

Mit dem ersten Spiel der EM-Vorrundengruppe C gegen die Niederlande am Samstag (09.07.22 / 21 Uhr MEZ / live auf sportschau.de) starten die Schwedinnen also den nächsten Anlauf auf einen internationalen Titelgewinn. Klar ist: Das Zeug dazu haben die Weltranglisten-Zweiten auf alle Fälle. Die Mannschaft besticht seit Jahren durch ihre Geschlossenheit auf dem Platz, der Star ist das Team.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Schwedinnen keine ihrer insgesamt 22 Partien verloren. Abwehrspielerin Linda Sembrant zeigt sich entsprechend selbstbewusst: "Wir sind ein sehr starkes Team. Unsere Leistungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können." Allerdings schränkte sie gleich ein, dass es gegen die meisten Teams auch Niederlagen geben könne: "Es gibt keine einfachen Spiele."

Erfahrung und spielerische Klasse sind Schwedens Trümpfe

Nationaltrainer Gerhardsson, seit fünf Jahren im Amt, kann vor allem auf ein eingespieltes und erfahrenes Grundgerüst bauen - die Routiniers Keeperin Hedvig Lindahl, Abwehrspielerin Sembrant sowie Kosovare Asllani und Sofia Jakobsson haben jede weit mehr als 100 Länderspiele bestritten, die 37 Jahre alte Kapitänin Caroline Seger im Mittelfeld sogar bereits 230 (!).

Dazu kommen mit der 28-jährigen Magdalena Eriksson ein in mittlerweile 84 Länderspielen gestählter defensiver Eckpfeiler des Teams sowie mit der 26-jährigen Stina Blackstenius vom FC Arsenal und der 28 Jahre alten Fridolina Rolfö vom FC Barcelona Offensiv-Topkräfte im besten Fußballerinnen-Alter, die jederzeit ebenfalls den Unterschied in einem Spiel machen können. Für das Auftaktspiel gilt es aber einschränkend hinzuzufügen, dass sowohl Blackstenius als auch Sembrant zuletzt angeschlagen waren.

Schwedens starke Offensivkraft Stina Blackstenius war zuletzt angeschlagen.

Der Nachwuchs kommt (noch) nicht zum Zug

In Schweden nähert sich aber das Ende einer Ära. Torhüterin Lindahl etwa wird bald schon 40 Jahre alt. Zumindest ein mittelgroßer Umbruch im Team dürfte - unabhängig vom sportlichen Ausgang - nach der EM anstehen.

In England ist im Kader mit der 19-jährigen Hanna Bennison vom FC Everton nur eine "U20-Spielerin" dabei. Die zweitjüngste ist in Person von Amanda Nildén von Juventus Turin immerhin schon 23 Jahre alt.

Eriksson will "ein wenig Rache" gegen die Niederlande

Dass es zum Auftakt an der Bramall Lane in Sheffield gegen die Niederlande und damit gegen den Titelverteidiger geht, kommt den defensivstarken Schwedinnen in Gruppe C nicht nur als Standortbestimmung gerade recht: Bei der EM 2017 in den Niederlanden setzte es gegen die damaligen Gastgeberinnen im Viertelfinale ein 0:2, bei der WM 2019 unterlagen die Nordeuropäerinnen den "Oranjes" im Semifinale nach Verlängerung mit 0:1.

Es gilt also, etwas gutzumachen: "Für mich ist das ein Extra-Ansporn. Ich will ein wenig Rache", sagte Abwehrspielerin Eriksson. Es gehe darum, mit einem guten Ergebnis ins Turnier zu starten.

Duell mit dem DFB-Team ist erst im Halbfinale möglich

Aber selbst wenn der Auftakt verloren gehen sollte: In die beiden Partien gegen die Schweiz (13.07.22) und zum Abschluss der Gruppenphase gegen Portugal (17.07.22) gehen die Schwedinnen als klare Favoritinnen, das Erreichen des Viertelfinals ist für die "Damlandslaget" ein Muss.

Ein Duell mit dem deutschen Team kann es übrigens frühestens im Halbfinale geben. Aber die Schwedinnen denken weiter: Für sie soll es in England nur zu gerne der Titel sein. Dafür gilt es nun, auf dem Platz fußballerisch abzuliefern.