Nach Corona-Infektionen Glas und Kullberg zurück im Schweden-Training Stand: 24.07.2022 15:02 Uhr

Die beiden Verteidigerinnen konnten nach negativen Corona-Tests wieder in den Kreise des Teams zurückkehren. Jonna Andersson ist weiter in Isolation.

Schweden kann im EM-Halbfinale am Dienstag (26.07.22, 21 Uhr) gegen England personell wohl wieder fast aus dem Vollen schöpfen. Von den in der vergangenen Woche drei positiv auf das Coronavirus getesteten Fußballerinnen sind zwei wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen.

Nachdem bereits am Sonnabend (23.07.22) Bundesliga-Legionärin Hanna Glas (FC Bayern München) nach einem negativen Covid-Test in den Kreise des Teams zurückgekehrt war, folgte der 29-Jährigen am Sonntag (25.07.22) Emma Kullberg (Brighton & Hove Albion). Beide zeigten sich vor Beginn der Übungseinheit bestens gelaunt und scheinen für das Halbfinal-Duell mit den "Lionesses" einsatzbereit zu sein.

Andersson weiter in Corona-Isolation

Weiter in Isolation ist hingegen Jonna Andersson (Hammarby IF DFF). Die 29-Jährige - wie Glas und Kullberg Verteidigerin - wurde am Tag vor Schwedens Viertelfinalspiel gegen Belgien (1:0) am vergangenen Freitag (22.07.22) positiv auf Corona getestet. Bei Mittelfeldspielerin Hanna Bennison und Ersatzkeeperin Jennifer Falk, die ebenfalls Symptome gezeigt hatten und deshalb vorsorglich aus dem Training genommen worden waren, bestätigte sich der Verdacht nicht. Sie standen gegen die "Red Flames" im Kader.