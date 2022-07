EM-Außenseiter Finnland hofft auf zweites England-Wunder Stand: 08.07.2022 10:30 Uhr

Finnlands Fußballerinnen haben sich zum dritten Mal für eine EM qualifiziert. In der Gruppe B mit Deutschland, Dänemark und Spanien sind die Nordeuropäerinnen krasse Außenseiterinnen. Doch schon einmal haben die Finninnen auf englischem Boden die Fußball-Fachwelt überrascht.

Als sich die Spielerinnen von Gastgeber England und Finnland am 5. Juni vor dem EM-Eröffnungsspiel in Manchester zum Mannschaftsfoto aufstellen, bauen sich rund 40 Fotografen vor dem Team der "Lionesses" auf, lediglich zwei wollen die Nordeuropäerinnen ablichten. "Helmarit" (übersetzt: Raufußkauz), wie das Team gerufen wird, gilt bei seiner ersten Europameisterschafts-Teilnahme als krasser Außenseiter. Die Namen der finnischen Fußballerinnen sind damals nur Experten geläufig. Und die an diesem Sonntag rund 30.000 Zuschauer im City of Manchester-Stadion gehen von einem deutlichen Erfolg der Engländerinnen aus.

Doch die Finninnen verlangen den "Lionesses" alles ab. Erst in der Nachspielzeit gelingt der 17-jährigen Karen Carney der 3:2-Siegtreffer.

Bei EM 2005 sensationell im Halbfinale

Es soll der einzige Sieg der Gastgeberinnen bei der Heim-EM bleiben. Es folgen für sie eine 1:2-Niederlage gegen Dänemark sowie ein 0:1 gegen Schweden. Während die Engländerinnen den Einzug ins Halbfinale verpassen, zieht Finnland in selbiges nach einem torlosen Remis gegen Schweden sowie einem 2:1 im Duell mit den Däninnen ein. In der Vorschlussrunde unterliegt das Team von Nationaltrainer Michael Käld dem späteren Europameister Deutschland zwar mit 1:4. Dennoch erinnert sich der heute 68-Jährige noch immer mit leuchtenden Augen an das Turnier zurück.

"Wir waren damals eine Mannschaft, in der keine Spielerin sich wichtiger als die andere genommen hat. Der geteilte dritte Platz war eine Spitzenleistung", sagte Käld dem Portal "mtvuutiset.fi".

Zum Auftakt heute gegen Spanien

Wie 2005 ist Finnland auch jetzt krasser Außenseiter. Die Gruppe mit Deutschland, Spanien und Dänemark sei "sehr hart", erklärte der frühere Erfolgscoach Käld. Sein Rat an das aktuelle Team: "Die Spiele genießen und keine Angst haben." Zum Auftakt treffen die Nordeuropäerinnen heute (08.07.22, 18 Uhr, im Liveticker bei sportschau.de) in Milton Keynes auf Spanien, das den verletzungsbedingten Ausfall von Alexia Putellas (Kreuzbandriss) verkraften muss. Doch auch in Abwesenheit der "Weltfußballerin" dürfte die Aufgabe für die Finninnen sehr knifflig werden.

Starverteidigerin Kuikka nach Krankheit wieder beim Team

Selbige zu lösen, dabei würde Natalia Kuikka nur zu gerne helfen. Ob die Diplom-Kriminologin und Starverteidigerin des US-Clubs Portland Thorns gegen die Ibererinnen auflaufen wird, ist allerdings noch ungewiss. Die 26-Jährige konnte erst am Donnerstag (07.07.22) wieder mit dem Team trainieren. Finnlands dreimalige "Fußballerin des Jahres" hatte in den vergangenen Tagen an einer bakteriellen Infektion gelitten und deshalb auch die Anreise mit der Mannschaft nach England verpasst.

Nun ist sie beim Team in Buckingham und trotz Trainingsrückstands vielleicht eine Option für heute, wenn die Finninnen in der "Todesgruppe" (Trainerin Anna Signeul) den ersten Schritt in Richtung "Wunder-Wiederholung" machen wollen...