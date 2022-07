Besondere EM-Unterstützung Giulia Gwinns Eltern - Mit Vespa und Camper immer dabei Stand: 12.07.2022 09:00 Uhr

Gabi und Florian Gwinn ist für ihre Tochter Giulia kein Weg zu weit. Um die 23-Jährige auch bei der EM zu unterstützen, verbringen sie den Jahresurlaub in England. Enden soll die Reise nach Möglichkeit beim Finale im Wembley Stadium in London.

Von Florian Neuhauss und Laura Trust (Walton-on-Thames)

Trikots an, die langhaarigen Deutschland-Perücken auf die Köpfe - und dann rauf auf die Vespa: In voller DFB-Fan-Montur drehen die Gwinns eine Runde um ihr Wohnmobil. So viel war auf dem Campingplatz in Walton-on-Thames, der im Moment vor allem von britischen Rentnern belegt ist, offenbar schon lange nicht mehr los. Die deutschen "Ruhestörer" aus Friedrichshafen ernten für ihre Aktion auf der "Camping and Caravanning Club"-Anlage am River Mole vor den Toren Londons jedenfalls missbilligende Blicke ihrer Nachbarn.

"Eigentlich sind wir auch gar nicht so", sagt Gabi Gwinn kurz darauf lächelnd. Aber es geht schließlich um das jüngste ihrer vier Kinder. Und wenn sie ihre "Giuli" unterstützen wollen, darf es sogar mal ein bisschen verrückt sein.

Giulia Gwinn: "Toll, dass sie immer bei mir sind"

"Sie haben wieder ihren Jahresurlaub nach dem Turnier ausgelegt. Das ist einfach mega schön", betonte Giulia Gwinn nach dem 4:0-Auftakterfolg gegen Dänemark. "Zu jedem Turnier gibt es auch ein neues Outfit. Ich erkenne sie auf jeden Fall mit den Perücken immer direkt auf der Tribüne und freue mich. Es ist toll, dass sie immer bei mir sind, egal in welches Land es mich zieht."

Fußball nur, "wenn sie nicht spielt wie ein Mädchen"

Dabei hätte Giulia nach den Vorstellungen ihrer Mutter eigentlich alles, nur keine Fußballerin werden sollen. "Giuli war früher ein richtig süßes, kleines Mädchen. Ich konnte mir überhaupt vorstellen, dass sie im Verein kickt", berichtet Gabi Gwinn und zeigt unter dem Vordach des Wohnmobils, das bei 30 Grad Celsius und strahlendem Sonnenschein wertvollen Schatten spendet, Fotos auf ihrem Smartphone.

Schon als Kind wollte Giulia Gwinn nur eines - Fußball spielen.

Die Eltern erzählen, wie sich ihre Tochter auf dem Kunstrad, beim Handball und in vielem mehr versuchte. "Aber sie wollte nur Fußball spielen", sagt Florian Gwinn. Er weiß noch ganz genau, "wie sie sich weinend auf meinen Schoss gesetzt hat und ich dann gesagt habe: 'Du darfst Fußball spielen, aber nicht, wenn du wie ein Mädchen spielst.'" Die Mutter hatte die Hoffnung, dass ihre Tochter von sich aus aufhören würde, "wenn sie die ersten Male gefoult wird". Doch die Achtjährige ließ sich nicht unterkriegen.

Vom SC Freiburg zum FC Bayern

Und so begann die Reise: TSG Ailingen, VfB Friedrichshafen, FV Ravensburg und SV Weingarten - mit 16 ins Internat beim SC Freiburg. Dort wurde die flinke 1,71-Meter-Frau erst Bundesliga- und dann Nationalspielerin. Seit 2019 spielt sie beim FC Bayern München.

Giulia Gwinn Meine Eltern opfern schon sehr viel, damit sie das alles miterleben können - deshalb bedeutet es mir umso mehr.

Fast immer sind ihre Eltern mit dabei, die langen Reisen in der Saison macht Vater Florian oftmals auch allein. Grob überschlagen sind die Eltern nach eigener Rechnung zu Trainingseinheiten und Spielen ihrer Tochter schon fast eine Million Kilometer mit dem Auto unterwegs gewesen. Mit seinem Arbeitgeber - Florian Gwinn arbeitet am Bodensee als Automechaniker - hat er einen freien Montag ausgehandelt. Die Zeit holt er im Laufe der Woche nach.

"Sie opfern schon sehr viel, damit sie das alles miterleben können. Deshalb bedeutet es mir umso mehr", betont Giulia Gwinn. Ihr Vater hat Tränen in den Augen, als er auf dem Campingplatz die Worte seiner Tochter hört - und erzählt dann lieber schnell eine weitere Geschichte.

Knieverletzung: 397 Tage Pause - die Eltern leiden mit

Während der Corona-Pandemie fielen die Reisen der Eltern über Monate aus. So sahen sie auch nur im Fernsehen, wie sich Giulia im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 19. September 2020 das Kreuzband und weitere Bänder im Knie riss.

Das Zuhause für mehrere Wochen: Florian und Gabi Gwinn vor ihrem Wohnmobil.

Als die Tochter dann in Innsbruck bei Kniespezialist Christian Fink operiert wurde, waren sie aber dabei. Natürlich mit ihrem Camper. Fast ein Jahr fehlte Giulia Gwinn ihrem Club nach der Verletzung. 397 Tage vergingen, bis sie zur Nationalmannschaft zurückkehrte. Vor der EM war sie aber längst wieder in Form und ist bei Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg als Rechtsverteidigerin gesetzt.

DFB schenkt Eltern Trikots ihrer Töchter

Am Vordach des Wohnmobils baumelt ein weißes DFB-Trikot, um nach dem Waschen zu trocknen - natürlich mit der Nummer 15 und dem Namen Gwinn beflockt. "Wir haben zwei Trikots vom DFB geschenkt bekommen", sagt Vater Florian, der lediglich ein weiteres Leibchen von der Nationalmannschaft zu Hause hat.

Nicht zuletzt wegen der verschärften Corona-Lage war es aber gar nicht so einfach, noch vor dem deutschen EM-Auftaktspiel an die beiden Trikots zu kommen. Schließlich schrieb ihnen ihre Tochter, wann sie nach London kommen könnten. Die kurze Übergabe fand am Hotel-Tor statt.

Vespa im Kofferraum des Wohnmobils

Um in England rund um die Stadien nicht immer einen Parkplatz für das Wohnmobil suchen zu müssen, haben sie kurzerhand ihre Vespa in den Kofferraum geladen. "Das passt genau, wenn man die Spiegel und das Top-Case hinten abmontiert", erklärt Florian Gwinn. So machten er und seine Frau sich am vergangenen Freitag (08.07.22) mit dem Roller auf den Weg nach London-Brentford zur Partie gegen Dänemark und feierten danach mit ihrer Tochter, die zu ihnen an die Tribüne gekommen war.

Am Tag nach dem Spiel holten sie Giulia dann mit dem Wohnmobil am Hotel ab, um mit ihr am Familienabend italienisch Essen zu gehen. Grund zum Feiern gab es genug: "Sie hat gegen Dänemark ihr bestes Spiel im Nationaltrikot gemacht", betont der sonst so kritische Papa stolz. Mit 11,5 Kilometern war seine Tochter auch die laufstärkste deutsche Spielerin in den so erfolgreichen 90 Minuten.

Brüder und Schwester haben sich fürs Finale angekündigt

Zum Spanien-Spiel kommen auch Onkel, Tante und ein Cousin von Giulia Gwinn nach England. Weitere Familienmitglieder - besonders ihre beiden Brüder und ihre Schwester - haben angekündigt, im Fall des Finaleinzugs auch dabei sein zu wollen.

Deutschlands drittes Vorrundenspiel findet in Milton Keynes statt. Gabi und Florian Gwinn haben schon einen Stellplatz bei einem Campingplatz in der Nähe reserviert. Wie es danach weitergeht? "Gebucht ist noch nichts, weil wir ja nicht wissen, wo Deutschland in der Gruppe landet und wie weit es im Turnier geht", sagt Vater Gwinn.

Zu gerne würden sie mit ihrer Vespa, den Trikots und den Perücken noch weitere Stadien besuchen. Am liebsten natürlich das Wembley Stadium in London. Bis zum EM-Finale am 31. Juli kann die 900 Kilometer lange Rückfahrt nach Hause auf jeden Fall noch auf sich warten lassen.