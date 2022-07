analyse Gefährlicher Gegner für deutsches Team Dänemark - Harder und Co. spekulieren auf die nächste Sensation Stand: 07.07.2022 15:54 Uhr

2017 standen sie überraschend im EM-Finale - fünf Jahre später sind die Däninnen erneut gut für eine große Überraschung. Das DFB-Team sollte gewarnt sein. Am Freitag (08.07.2022) sind die Skandinavierinnen erster deutscher Gruppengegner.

Es war zweifelsohne ein großer Schock für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, als ihr 2017 im EM-Viertelfinale von Rotterdam von einem Außenseiterteam die Grenzen aufgezeigt wurden. Die Däninnen waren es, die das hoch favorisierte Deutschland mit einem 2:1 aus dem Turnier warfen. Später standen die Skandinavierinnen sogar im Finale, unterlagen dort den gastgebenden Niederländerinnen aber mit 2:4.

Star im Team: Pernille Harder

Normalerweise spricht man im Zusammenhang mit den Däninnen gern davon, dass es eben ein Team ohne Stars sei. Und daher der Zusammenhalt so groß ist. Nur - so ist es nicht: In Pernille Harder haben die Rot-Weißen eine Spielerin in ihren Reihen, die deutlich hervorsticht.

Die 29-Jährige ist ein absoluter Weltstar - der teuerste, wie es heißt. Denn als sie 2020 den VfL Wolfsburg nach vier Spielzeiten in Richtung FC Chelsea verließ, kostete das den englischen Klub eine Ablöse von etwa 330.000 Euro - Rekord im Frauenfußball.

Harder - Rekorde, wohin man schaut

Harders Statistiken sind imposant. Neben der zweifachen Auszeichnung als "Europas Fußballerin des Jahres" (2018, 2020) hat sie drei Nominierungen für den begehrten Ballon d'Or vorzuweisen. Seit 2016 gewann sie in jedem Jahr die Meisterschaft, bis jetzt in drei verschiedenen Ländern und Ligen. Die Torjägerin hat sich seit ihrem Debüt 2012 vor allem in der Nationalmannschaft zur unangefochtenen Leaderin gemausert. Mit 68 Treffern in 134 Einsätzen ist sie die beste Torschützin in der Geschichte des Landes.

Harder also - aber was hat Dänemark sonst noch so zu bieten? Harder selbst führt da eben doch wieder jenen Teamgeist an, der für dänische Sportler so charakteristisch ist. "Ich denke, wir haben eine großartige Bindung, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Es ist ein Gefühl, immer das Beste füreinander zu wollen", sagt sie in einem Interview der UEFA.

"Wir spielen als Team, niemand spielt für sich"

Und sie erklärt: "Natürlich gibt es eine gewisse Konkurrenz, weil nur elf Spielerinnen starten, aber jede will das beste Ergebnis. Wir spielen als Team, niemand spielt für sich. Es ist echt, es ist nicht etwas, was wir nur sagen." Die Rolle als Außenseiterinnen liege dem Team zudem, findet sie. "Wir wissen, dass wir auf dem Papier vielleicht nicht so gut sind wie die anderen, aber was wir haben - der Teamzusammenhalt und das taktische Wissen - kann uns vielleicht weit bringen.

Eine Überraschung wie 2017 - das erhoffen sie sich natürlich in Dänemark. Trainer Lars Søndergaard, seit 2017 im Amt, kann auf eine eingespielte Mannschaft mit einigen interessanten Talenten zurückgreifen.

Linksverteidigerin Svava beeindruckt

Allen voran Sofie Svava fällt aktuell ins Auge, wenn es um die Juwelen im Kader geht. Die Linksverteidigerin schaffte das Kunststück, in einer Saison mit gleich zwei Vereinen Landesmeister zu werden. 2019 gewann sie zunächst mit Bröndby den dänischen Titel, wechselte zum schwedischen Erstligisten FC Rosengard, mit dem sie dann auch gleich Meister wurde.

Sofie Svava spielte bis Anfang 2022 für den VfL Wolfsburg

Dass die heute 21-Jährige das Zeug zum internationalen Star hat, glauben sie vor allem in Spanien. Dorthin wechselte sie im vergangenen Winter vom VfL Wolfsburg - seither ist sie für Real Madrid unterwegs. Vielleicht haben die Däninnen also doch mehr als nur eine Starspielerin.