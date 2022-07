Finale in Gruppe B Zaubert sich Spanien gegen Dänemark ins Aus? Stand: 16.07.2022 09:36 Uhr

Spaniens Team konnte spielerisch bislang überzeugen. Es kam aber zu wenig dabei heraus. Gegen Dänemark droht heute im Gruppenfinale sogar das Aus. Die Däninnen brauchen einen Sieg, während Spanien auch ein Remis zum Weiterkommen reichen würde.

Mariona Caldentey war es, die im enttäuschenden Gruppenspiel der Spanierinnen gegen Deutschland (0:2) am meisten Verantwortung übernommen hatte. Die 26-jährige Angreiferin vom FC Barcelona versuchte es gegen Deutschlands Keeperin Merle Frohms mit einem Schlenzer, mit einem Kopfball und einmal auch mal mit einem Fernschuss. Erfolg hatte nichts davon. Aber immerhin: Sie hatte es versucht. Und sich gezeigt.

Spanien - viel Ballbesitz, wenig Ertrag

Ähnlich ging das nach dem Spiel: Während sich ihre Kolleginnen verdrückten, stand Caldentey den Reportern Rede und Antwort. Mutig. Denn die Kernfrage lag natürlich auf der Hand: Wie kann Spanien seine spielerischen Möglichkeiten endlich mal in Zählbares umwandeln? 71 Prozent Ballbesitz hatten die Spanierinnen gegen Deutschland, dennoch setzte es eine verdiente Niederlage. Insgesamt ist dem Team in den ersten beiden Partien erst ein einziger Treffer aus dem Spiel heraus gelungen.

"Wir haben zu wenig geschossen", findet Caldentey, sie glaubt: "Wenn du mehr schießt, kann auch mal ein Ball abgefälscht werden und irgendwie reingehen. Das müssen wir verbessern." Natürlich kommt man bei diesem Thema nicht an den beiden prominenten Ausfällen im spanischen Team vorbei: Mit Alexia Putellas und Jennifer Hermoso fehlen genau die beiden Spielerinnen, die in den vergangenen Monaten und Jahren für die Treffer des Teams sorgten.

Aus von Putellas und Hermoso - "Schwerer Schlag für uns"

Caldentey ist sich genau dieser Sache bewusst: "Es ist offensichtlich, dass der Verlust von Jenni und Ale aufgrund ihrer Statistiken und des Selbstvertrauens der Mannschaft ein schwerer Schlag für uns war, was die Torchancen betrifft. Sie sind zwei der Kapitäne und zwei Hauptakteure. Wir müssen jedoch einen Schritt nach vorne machen und neue Verantwortung übernehmen."

Für den Einzug ins Viertelfinale würde den Spanierinnen heute Abend (21 Uhr MESZ) ein Punkt im abschließenden Gruppenspiel gegen Dänemark genügen. Nach dem 0:4 gegen das DFB-Team zum Auftakt haben die Däninnen die schlechtere Tordifferenz im Vergleich zu den Spanierinnen. Die Skandinavierinnen haben allerdings nach dem knappen 1:0 gegen Finnland neuen Mut geschöpft - zumal ihre beste Spielerin - Pernille Harder - wieder rechtzeitig fit geworden ist.

Harder wieder fit - Dänemark gibt sich zuversichtlich

Nach einem Zusammenprall mit Emma Koivisto bei einem Kopfball war sie kurz vor dem Ende der Partie mit einem "Brummschädel" ausgewechselt worden. "Es geht mir gut, richtig gut", sagte die frühere Wolfsburgerin am Rande des Trainings am Mittwoch (13.07.2022) . Sie habe ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, aber "glaube ganz sicher", dass sie im Gruppenfinale gegen Spanien in Brentford spielen könne: "Ich kann versichern, dass ich okay bin."

Pernille Harder (M.) ist wieder fit.

Lars Søndergaard, Trainer der Däninnen, gewinnt der Situation nur Positives ab: "Es ist gut für uns zu wissen, dass wir nur irgendwie einen Sieg brauchen. Wir müssen nicht mit vier oder fünf Toren Unterschied gewinnen. Das macht uns sehr zuversichtlich." Sein Gegenüber, Jorge Vilda, ist derweil um eine ruhige Ausstrahlung bemüht: "Wir haben schon gegen Deutschland gut gespielt. Machen wir so weiter, werden die nötigen Tore schon bald fallen."