Finale mit Deutschland Für Kurzentschlossene - noch Tickets für Wembley erhältlich Stand: 28.07.2022 10:10 Uhr

Wer live dabei sein will, hat noch Möglichkeiten: Es gibt Rest-Tickets für das EM-Finale zwischen Deutschland und England in Wembley.

Kurzentschlossene Fans der deutschen Frauen-Nationalmannschaft können sich noch Tickets für das EM-Finale am 31. Juli (ab 18 Uhr MESZ) im Londoner Wembley-Stadion im deutschen Fanblock sichern. Die Verkaufsphase läuft am heutigen Donnerstag von 9 bis 21 Uhr MESZ.

Tickets sind in den Kategorien 1 (40 Euro), 2 (25 Euro) und 3 (15 Euro) erhältlich, pro Kauf sind maximal zehn Tickets möglich. Das Kontingent ist begrenzt. Es gilt "First come, first served".