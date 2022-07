Vor dem Spiel gegen Schweden Krankheitswelle macht Schweizer "Nati" zu schaffen Stand: 11.07.2022 16:31 Uhr

Ein großer Teil des Teams ist krank, Fan-Unterstützung von den Zuschauerrängen wird schon an Flughäfen gestoppt: Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hat vor dem zweiten EM-Spiel gegen Schweden am Mittwoch einige Probleme.

Zwei Tage nach dem bitteren 2:2 beim EM-Auftakt gegen Portugal hat die Schweizer Frauen-"Nati" mit neuen Problemen zu kämpfen. "Das Training von heute Morgen und der am Nachmittag angesetzte Media-Point müssen aufgrund von Magen-Darm-Symptomen bei acht Spielerinnen und elf Staff-Mitgliedern kurzfristig abgesagt werden", twitterte der Schweizer Fußballverband (SFV) am Montag (11.07.2022).

Zweite Planänderung bei den Schweizerinnen

Die Zwangspause kommt für die Schweizer Frauen zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt, schließlich steht am Mittwoch (13.07.2022 /18 Uhr MESZ) das womöglich entscheidende Gruppenspiel um den Einzug in die K.o.-Runde der EM gegen Schweden an.

Eigentlich hätten die Schweizerinnen um 11 Uhr auf dem Leeds United Training Ground trainieren sollen. Die Absage der Übungseinheit war bereits die zweite Planänderung während des Turniers: In der vergangenen Woche musste nach nur einem Training bereits der Trainingsplatz gewechselt werden, da die Platzverhältnisse einfach nicht gut genug waren.

Trainer nimmt Schuld auf sich

Für die Schweizerinnen geht es im zweiten Spiel der Vorrundengruppe C um nichts anderes als einen Sieg. Ein Unentschieden gegen Schweden dürfte kaum ausreichen, um das Viertelfinale zu erreichen, denn gegen den stark einzuschätzenden letzten Vorrundengegner Niederlande droht eine Niederlage.

Dass es gegen Underdog Portugal trotz 2:0-Führung nur zu einem Remis reichte, nahm der Schweizer Coach Nils Nielsen auf seine Kappe. Er meinte nach der Partie: "Ich habe zu spät gewechselt." Und warum? "Was soll ich sagen? Ich wollte sicher sein, dass meine Änderungen etwas bringen. Und ich habe erst zu spät gemerkt, was wir ändern müssen. Es war die richtige Entscheidung, aber zu spät. Es war mein Fehler."

Personalmangel an Schweizer Flughäfen sorgt für Fan-Frust

Das ganze Unterfangen wäre natürlich ein klein wenig einfacher, wenn wenigstens genügend Unterstützung von den Rängen käme. Doch auch dort hakt's. Am vergangenen Samstag (09.07.2022) - wenige Stunden vor dem Auftaktmatch gegen Portugal - mussten viele reisewillige Fans unverrichteter Dinge den Flughafen Zürich wieder verlassen.

Der einzige Direktflug nach Manchester war kurzfristig ausgefallen. Flug LX390 hätte eigentlich um 7.05 Uhr starten sollen, doch dann hieß es plötzlich: Da geht nichts mehr. Wegen fehlenden Personals am Flughafen konnten die Passagiere nicht abgefertigt werden. Ein ähnliches Szenario könnte auch am Mittwoch wieder drohen. Akuter Personalmangel schränkt das Flugprogramm nicht nur in der Schweiz im Moment stark ein.

Schweizer Teamarzt: "Symptome sind kurz, aber heftig"

Am Montagnachmittag gab der SFV schon einmal ein Update in Sachen Magen-Darm-Erkrankungen. Die acht Spielerinnen befinden sich demnach derzeit in Isolation. "Die Ursache für die Magen-Darm-Probleme lässt sich aus der aktuellen Faktenlage nicht abschließend klären. Die Symptome Erbrechen und Durchfall sind heftig, bis jetzt aber meist kurz. Einige hatten bereits heute Morgen nur noch milde oder keine Symptome mehr", sagte der Schweizer Teamarzt Martin Schober. "Wenn morgen alle symptomfrei sind, können wir wie geplant nach Sheffield reisen. Ansonsten sind weitere Abklärungen erforderlich."

Von den Symptomen betroffen sind den Angaben zufolge die Spielerinnen Eseosa Aigbogun, Svenja Fölmli, Seraina Friedli, Rahel Kiwic, Lara Marti, Sandrine Mauron, Julia Stierli und Riola Xhemaili. Die erkrankten Spielerinnen und Staff-Mitglieder bleiben in Isolation, bis sie keine Symptome mehr aufweisen.