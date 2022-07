Nach Auftakt-Remis Schweden - kommt die Machtdemonstration gegen die Schweiz? Stand: 13.07.2022 09:07 Uhr

Nach den begeisternden Auftritten Englands, Deutschlands und Frankreichs muss Schweden jetzt nachziehen. Gegen die Schweiz soll am Mittwoch im zweiten Gruppenspiel der Knoten platzen.

Jetzt geht's drum für Schweden: Nach dem nicht wirklich überzeugenden 1:1 beim EM-Auftakt gegen die Niederlande sollte der aktuelle Weltranglistenzweite heute in Sheffield gegen die Schweiz (18 Uhr MESZ) ein Zeichen setzen, Stärke zeigen. Nach den Machtdemonstrationen der Konkurrenten wie England, Frankreich und Deutschland steht das Team von Trainer Peter Gerhardsson vor dem zweiten Spiel in der Gruppe C unter Druck.

Schließlich sind die Schwedinnen mit der klaren Vorstellung zu den Titelkämpfen gereist, den Titel zu holen. Seit zwei Jahren sind sie ungeschlagen, die aktuellen Spielerinnen gelten als "Goldene Generation" - ihr Selbstbewusstsein in den Tagen vor dem ersten Gruppenspiel war immens. Abwehrspielerin Linda Sembrant meinte: "Wir sind ein sehr starkes Team. Unsere Leistungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können."

Experten glauben: Schweden kann den Titel holen

Und auch Experten und Fans waren eigentlich sicher: Diesmal könnte es klappen. Nachdem es bei den Olympischen Spielen in Tokio letztes Jahr erst im Finale eine unglückliche Niederlage gegen Kanada im Elfmeterschießen gab. Nur Silber, wie schon 2016 in Rio. Und dann Bronze bei der WM 2019. Jetzt in England soll Platz eins her. Endlich.

Dahin ist es allerdings noch ein langer Weg. Nun muss erst einmal die von einer Krankheitswelle gebeutelte Schweiz bezwungen werden, um überhaupt den Weg in die K.o-Spiele abzusichern. Die "Damlandslaget" hoffen dabei auf eine Verbesserung im Offensivspiel, das im ersten EM-Spiel noch nicht wirklich rund lief.

Blackstenius wird in der Startelf erwartet

Von Anfang an auflaufen dürfte die zuletzt leicht angeschlagene Stina Blackstenius. Die Arsenal-Angreiferin kam gegen die Niederlande erst in der 70. Minute auf den Platz. Jetzt soll sie starten. Und gemeinsam mit Fridolina Rolfö vom FC Barcelona für mächtig Durcheinander in der Schweizer Abwehr sorgen.

Der Schweizer Coach Nils Nielsen hat Riesen-Respekt vor den kommenden Gegnerinnen: "Das ist eine derart gute Mannschaft - wir müssen wirklich alles geben, um eine Chance zu haben. Vielleicht können wir sie irgendwie überraschen und ein frühes Tor machen. Dann könnte etwas möglich sein."

Statistik spricht für Schweden

Die Statistik sollte den Skandinavierinnen Mut machen: Gegen die Schweiz gewannen sie bislang alle fünf Pflichtspiele. Im letzten Aufeinandertreffen fuhr Schweden einen komfortablen Sieg ein: 4:1 hieß es am Ende in der Gruppenphase eines Turniers in Portugal im Februar 2019. Mimmi Larsson markierte dabei einen Dreierpack, außerdem traf Kosovare Asllani. Für die Schweiz sorgte Ana-Maria Crnogorčević für den zwischenzeitlichen Ausgleich.