Halbfinale im Blick Belgien soll für Schweden kein Stolperstein werden Stand: 20.07.2022 16:39 Uhr

Schweden hat sich im bisherigen Turnierverlauf von Spiel zu Spiel gesteigert. Im Viertelfinale sollte Außenseiter Belgien den ambitionierten Skandinavierinnen kaum wehtun können. Trotz Corona-Sorgen.

Hedvig Lindahl hat schon viel erlebt im Fußball. Die 39-Jährige steht seit 20 Jahren im Tor der schwedischen Nationalmannschaft. Sie hat 20 WM-Spiele auf dem Konto und insgesamt bereits über 180 Länderspiele gemacht. Klar, dass man sich da nicht an jedes so genau erinnern kann. "Mir wurde gerade gesagt, dass ich das letzte Mal 2009 gegen Belgien gespielt habe, aber um ehrlich zu sein, erinnere ich nicht mehr an viel von diesem Spiel", räumte Schwedens Torfrau unumwunden ein, als sie von den schwedischen Reportern nach dem kommenden Gegner Belgien gefragt wurde.

Belgien - das unbeschriebene Blatt

Belgien - für Schweden ist das irgendwie ein unbeschriebenes Blatt. Beinahe klammheimlich hat sich das Team in der Frankreich-Gruppe vor Island und Italien Rang zwei und damit den Viertelfinal-Einzug gesichert. "Schön, dass wir jetzt unseren Gegner kennen", sagte Schwedens Nationaltrainer Peter Gerhardsson nebulös, als er davon hörte. Versicherte aber: "Wir haben unsere Scouts beim Spiel zwischen Belgien und Italien gehabt und werden uns ab jetzt sorgfältig auf das Spiel vorbereiten.

Magdalena Eriksson wusste schon etwas mehr über die Gegnerinnen, als sie am Dienstag zur Pressekonferenz kam: "Sie scheinen ein starkes Kollektiv zu sein", stellte die Verteidigerin fest, nachdem sie gemeinsam mit ein paar Teamkolleginnen das belgische Spiel gegen Italien unter die Lupe genommen hatte. Was Eriksson ebenfalls aufgefallen war: "Sie scheinen gut trainiert zu sein. Sie sind fit."

Corona-Sorgen bei Schweden

Die schwedischen Spielerinnen sind nicht alle fit. Obligatorische Corona-Tests hatten am Montag bei drei Team-Mitgliedern positive Resultate erbracht. Betroffen sind Verteidigerin Hanna Glas, ihre Abwehrkollegin Emma Kullberg sowie ein Betreuer. Die drei hielten sich weiter vom Rest der Mannschaft fern, sollen aber so schnell wie möglich zurückkehren. Dies könnten sie tun, sobald sie symptomfrei seien, einen negativen Schnelltest vorweisen könnten und interne Gesundheitschecks absolviert hätten, erklärte Teamarzt Houman Ebrahimi.

Dessen ungeachtet geht Schweden in jedem Fall als großer Favorit in die Begegnung am Freitag (22.07.2022). Spielerinnen wie die zuletzt gegen Portugal (5:0) überragend auftrumpfende Kosovare Asllani oder die Angreiferinnen Stina Blackstenius und Fridolina Rolfö haben individuelle Fähigkeiten, an die keine belgische Akteurin heranreichen kann.

Steigerung von Spiel zu Spiel

Und die Schwedinnen scheinen so langsam in Schwung zu kommen. War ihre Auftaktpartie gegen die Niederlande (1:1) angesichts des Verletzungspechs der Gegnerinnen noch etwas unbefriedigend, war gegen die Schweiz (1:0) schon eine Steigerung zu erkennen. Und das abschließende Gruppenspiel gegen Portugal zeigte wieder jene spielfreudigen Schwedinnen, die sich in den letzten zwei Jahren mit teilweise überragendem Fußball auf Platz zwei der Weltrangliste gespielt haben.

Man glaubt in Schweden seitdem wieder an die Möglichkeit, ernsthaft um den EM-Titel mitspielen zu können. Belgien darf da eigentlich kein Stolperstein werden. Findet auch Stürmerin Rolfö: "Wir müssen lernen, mit der Favoritenrolle umzugehen. Wir sind mit der Herangehensweise hierher gekommen, dass wir weit kommen wollen, und das müssen wir auch zeigen."

"Wollen um Medaillen kämpfen"

Für das Belgien-Spiel hat sie klare Vorstellungen: "Also so ein Spiel gegen Belgien, ich denke, vorher wird von uns erwartet, dass wir gewinnen. Jetzt müssen wir dem gerecht werden. Wir wollen um die Medaillen kämpfen. Also ist es notwendig, dass wir dieses Spiel gewinnen und beweisen, was wir können."