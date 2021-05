Video: Ingolstadt stellt sich seinem Relegations-Traum(a)

Sportschau. . 00:57 Min. . Das Erste.

Vor einem Jahr stand der FC Ingolstadt gegen den 1. FC Nürnberg in der Relegation. Damals verpassten die "Schanzer" durch einen Treffer spät in der Nachspielzeit den Aufstieg in Liga zwei. Gegen den VfL Osnabrück soll es in diesem Jahr anders laufen. | video