Carl-Zeiss Jena - Bayern München (Montag, 18.30 Uhr)

Bisherige Duelle: Insgesamt zum 28. Mal treffen die beiden Teams aufeinander und die bisherige Bilanz zeigt, wie sehr ein Heimerfolg überraschen würde. Noch kein Spiel hat Jena gegen die Frauenmannschaft des FC Bayern gewinnen können. Erst zweimal konnte Carl-Zeiss den offenbar übermächtigen Gegner in Schach halten und unentschieden spielen. Im Pokal gab es bereits vier Aufeinandertreffen, die alle zu Null an die Münchnerinnen gingen - einmal schaffte es Jena immerhin in die Verlängerung.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Am vergangenen Wochenende hat Jena beim SV Werder Bremen erstmals in dieser Bundesliga-Saison ein Spiel gewinnen können und neuen Mut gefasst. Entsprechend gewarnt ist Bayern-Trainer Jens Scheuer. " Pokalspiele sind natürlich immer etwas Besonderes. Wir wissen, dass Jena durch den Sieg in Bremen Aufwind hat ", sagte der 43-Jährige. " Dennoch ist es unser ganz klares Ziel, auch die Hürde Jena zu meistern. Wir wissen aber auch, dass es nicht leicht wird."

Carl-Zeiss baut auch auf die Fans - will aber nur sportlich von ihnen profitieren. Der Klub hat sich entschlossen, die Einnahmen aus den Ticketverkäufen zu 100 Prozent den Kriegsopfern in der Ukraine zu spenden.

SGS Essen - Bayer Leverkusen (Dienstag, 19.00 Uhr)

Bisherige Duelle: Die Spiele der vergangenen Jahre deuten auf ein sehr ausgeglichenes Spiel hin. Seit der Saison 2018/19 ist die Bilanz ausgeglichen, beide Teams konnten drei Spiele gewinnen, zwei Partien endeten remis - zweimal in Folge konnte keine Mannschaft gewinnen. Essen hat jedoch gute Erinnerungen an Leverkusen als Pokalgegner. 2019/20 trafen beide Klubs im Halbfinale aufeinander, die SGS behielt auswärts mit 3:1 die Oberhand und schaffte es nach Köln zum Finale. Das ist nun auch wieder für beide das Ziel.

Was Sie sonst noch wissen sollten: " Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich an das Finale 2020 denke. Du stehst in einem Endspiel und die ganze deutsche Frauenfußballwelt schaut auf dich ", sagte Essen-Trainer Markus Högner vor der Partie. " Bevor wir jedoch an ein mögliches Finale denken, müssen wir erst einmal Leverkusen aus dem Weg räumen. Das wird eine verdammt harte Nuss. Das haben wir ja noch vor wenigen Wochen in der Meisterschaft erlebt. " Da holte die SGS dank eines Treffers kurz vor Schluss einen Punkt.

Für Leverkusen geht es indes auch darum, einer Spielerin ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk zu bereiten. Jessica Wich kündigte zuletzt an, im Sommer ihre Karriere nach acht Jahren bei den Bayer-Frauen beenden zu wollen.

VfL Wolfsburg - SC Sand (Mittwoch, 18.00 Uhr)

Bisherige Duelle: Die Partien der beiden Teams waren in der jüngeren Vergangenheit immer klare Angelegenheiten. Die vergangenen zehn Ligaspiele hat Wolfsburg mit einem Torverhältnis von zusammengerechnet 42:2 gewonnen. Aber Hoffnung macht Sand der Blick auf die bisherigen Aufeinandertreffen im Pokal. Zwar gewannen die Wölfinnen alle vier Partien, sie waren jedoch allesamt hart umkämpft und mit 1:2 war Sand jeweils nah dran an der Überraschung.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Wolfsburgs Frauen wurden siebenmal in Folge Pokalsieger, haben entsprechend nur ein Ziel vor Augen - die erneute Titelverteidigung. " Es ist klar, dass im DFB-Pokal alles andere als das Erreichen des Halbfinals eine Enttäuschung wäre ", sagte der Sportliche Leiter Ralf Kellermann. " Dann entscheidet natürlich auch immer das Los, aber klar wollen wir erneut nach Köln und auch wieder den Pokal holen. Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir in diesem Wettbewerb eine große Fokussierung an den Tag legen können. "

Aller Voraussicht nach werden die SC-Frauen keine allzu große Hürde auf diesem Weg sein. Aufgrund mehrere Corona-Fälle mussten mehrere Spielerinnen und Mitglieder aus dem Trainerteam zuletzt in Isolation. Weil sie noch nicht einsatzfähig waren, wurde auch das Ligaspiel gegen Wolfsburg am Samstag, das zuvor wegen der Coronawelle schonmal verlegt worden war, abgesagt. Mit nur wenigen Trainingstagen gehen die Spielerinnen nun in das Pokalspiel gegen den VfL.

SV Henstedt-Ulzburg - Turbine Potsdam (Mittwoch, 19.00 Uhr)

Bisherige Duelle: Es ist das erste Mal, dass der Zweitligist aus Schleswig-Holstein auf die erste Mannschaft der Potsdamerinnen trifft, aber die Bilanz gegen die Zweitvertretung beschreibt die Machtverhältnisse in diesem Pokal-Viertelfinale sehr gut. Henstedt-Ulzburg konnte zwar einmal gewinnen, verlor aber die übrigen fünf Aufeinandertreffen mit Turbine II und jedes Mal war es eine deutliche Angelegenheit - das Torverhältnis aus allen Spielen beträgt aus Henstedter Sicht 6:25.

Was Sie noch wissen sollten: Auch wenn die Potsdamerinnen klar favorisiert sind, sind sie gewarnt vor dem Underdog aus Schleswig-Holstein. Dort stach eine Spielerin besonders hervor im bisherigen Wettbewerb: mit sechs Toren ist Indra Hahn bislang die treffsicherste Spielerin im DFB-Pokal.

