Der Seriensieger bezwang den bislang unaufhaltsamen Bundesliga-Spitzenreiter verdient mit 2:0 (2:0) und greift in seinem Lieblingswettbewerb nach dem siebten Triumph in Folge. Kapitänin Alexandra Popp (13.), deren Fußverletzung kurz vor Schluss für Sorgenfalten beim VfL sorgte, und Ewa Pajor (45.+2) entschieden mit ihren Toren den Showdown in Wolfsburg.

Der FC Bayern musste im 27. Pflichtspiel der Saison die erste Niederlage hinnehmen und seine Triple-Hoffnungen begraben. Im Pokalfinale am 30. Mai in Köln bekommt es der Meister aus Wolfsburg mit Eintracht Frankfurt zu tun. Die Eintracht hatte am Samstag nach Rückstand 2:1 (0:1) gegen den SC Freiburg gewonnen.

Wolfsburg mit mehr Biss und Einsatz

Die Wölfinnen zeigten in einer intensiven Begegnung vor den Augen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg viel Biss. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League unter der Woche wollte der VfL unbedingt die wohl letzte Titelchance am Leben erhalten. München hatte drei Tage nach dem Einzug in die Vorschlussrunde der Königsklasse hingegen Probleme, es mangelte an Präzision, Dynamik und guten Ideen.

Die 1:0-Führung der Wolfsburgerinnen war folgerichtig, nachdem die Partie während der ersten 20 Spielminuten ausschließlich in Richtung Bayern-Tor gelaufen war. Anschließend konnten sich die Bayern zwar etwas befreien, haten aber selbst keine Tormöglichkeiten. Wolfsburg blieb zielstrebiger und gefährlicher. Und machte noch vor dem Wechsel das nächste Tor, als Pajor nach Vorarbeit der überragenden Svenja Huth im Nachsetzen auf 2:0 stellte.

Wolfsburg: Souverän im zweiten Abschnitt

Nach dem Seitenwechsel ließen bei beiden Teams die Kräfte nach, was Wolfsburg entgegenkam. Souverän verteidigte die erfahrene und körperlich starke Mannschaft nun ihre Führung und ließ den Bayern kaum Raum. So brachten sie die Führung über die Ziellinie und greifen gegen Frankfurt dann zum nächsten DFB-Pokalsieg.

sid/dpa | Stand: 04.04.2021, 15:13