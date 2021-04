Freiburger "Traum geplatzt", SGE macht "Schritt nach vorne"

"Das tut natürlich sehr weh. Wir haben alles getan, um weiterzukommen. Letzendlich war Frankfurt einen Tick reifer" , sagte der sichtlich enttäuschte SC-Trainer Daniel Kraus nach dem Abpfiff. Freiburg-Kapitänin Rebecca Knaak bilanzierte: "Der Traum ist geplatzt. "

SGE-Torfrau Merle Frohms betonte: "Es war ein Kampf. Freiburg hat das auch super gemacht und seine Chance genutzt, aber wir sind stark zurückgekommen. Das ist uns in der Liga nicht immer so gelungen. Als Mannschaft haben wir einen Schritt nach vorne gemacht."

Frankfurt spielerisch überlegen, Freiburg eiskalt

Eintracht Frankfurt übernahm sofort das Zepter, kombinierte teils sehr ansehnlich und zeigte mehr Zug nach vorne. Viel Raumgewinn sprang dabei aber nicht immer heraus - Freiburgs Trainer Daniel Kraus hatte sein Team hervorragend eingestellt. Der SC presste in einem körperbetonten Spiel energisch, störte früh. Teils wurden die SGE-Spielerinnen gedoppelt oder sogar zu dritt attackiert.

Die erste Chance für Frankfurt vergab Laura Feiersinger aus kurzer Distanz nach Flanke von Lara Prasnikar (7.). Kurz darauf machte es Freiburg mit der ersten Möglichkeit dann besser: Ein langer Diagonalpass von Jana Vojtekova hebelte die SGE-Defensive aus, Verteidigerin Küver schlug über den Ball und Müller traf unhaltbar für Frohms in den Winkel.

Freigang trifft nach Nuding-Patzer nur die Latte

Beinahe wäre Frankfurt die Antwort auf den Rückstand schon wenig später gelungen - aber Stürmerin Laura Freigang traf nach einem haarsträubenden Fehlpass von SC-Torhüterin Lena Nuding nur den Querbalken (23.). Eine weitere gute Möglichkeit vergab Küver kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.+3).

Auf der Gegenseite scheiterte nach einem Steilpass, der Frankfurt wieder völlig auf dem falschen Fuß erwischte, allerdings auch Ereleta Memeti noch am Pfosten (36.).

SGE-Spielerin Matheis: Lange Bälle sind "ihr Mittel"

Frankfurts Saskia Matheis, die das Spiel von der Tribüne aus verfolgte, sagte in der Halbzeitpause beim "Hessischen Rundfunk": "Wir müssen immer im Blick haben, ob der lange Ball kommt. Denn das ist ihr Mittel ." Ihre Kolleginnen müssten zudem konsequenter verteidigen, die Zweikämpfe annehmen und die eigenen Chancen besser nutzen.

Traumstart für Eintracht in Hälfte zwei - Küver macht Fehler wett

SGE-Trainer Niko Arnautis schien dies in der Kabine ebenfalls angesprochen zu haben. Denn Frankfurt legte einen Blitzstart in Hälfte zwei hin: Prasnikar staubte aus kurzer Distanz ab nach einer nicht entschlossen genug verteidigten Ecke. Frankfurt ging direkt mit verbesserter Körpersprache in die Zweikämpfe und drückte Freiburg noch mehr in die eigene Hälfte als schon in Durchgang eins.

Der Eintracht-Dauerdruck resultierte dann im zweiten Frankfurter Treffer. Eine Flanke von Feiersinger wurde unzureichend geklärt und ausgerechnet die 17-jährige Küver, die beim Gegentor gepatzt hatte, erzielte mit der Innenseite ein Traumtor von der Strafraumkante - 2:1 für Frankfurt. Der Eintracht-Jubel im Anschluss an eine durch die SGE dominierte Schlussphase kannte dann keine Grenzen mehr.

