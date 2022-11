DFB-Pokal-Achtelfinale der Frauen Hoffenheim und Wolfsburg eine Runde weiter Stand: 20.11.2022 16:27 Uhr

1899 Hoffenheim hat im Achtelfinale des DFB-Pokals das Erstliga-Duell gegen Bayer Leverkusen klar für sich entschieden. Auch Wolfsburg, Freiburg und Köln stehen im Viertelfinale.

Hoffenheim gewann am Sonntag (20.11.2022) mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen. Gerade einmal zwei Wochen nach der 1:3-Niederlage in der Bundesliga gab es für die Werkself damit in Hoffenheim erneut nichts zu holen.

Ereleta Memeti erzielte alle drei Treffer (15., 78., 84.) für die Kraichgauerinnen.

In einem weiteren Bundesliga-Duell zog der SC Freiburg mit einem 1:0-Erfolg gegen den SV Meppen in die nächste Runde ein. Janina Minge sorgte bereits in der 9. Minute für den entscheidenden Treffer.

Nürnberg gegen Wolfsburg chancenlos

Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat mühelos das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen erreicht. Der Bundesliga-Tabellenführer gewann beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg mit 6:0 (3:0) und feierte damit seinen 42. Erfolg im Cup-Wettbewerb in Serie. Die Niedersachsen sind nun schon seit neun Jahren im DFB-Pokal ungeschlagen.

Zweimal Jill Roord (32. Minute, 41.), Ewa Pajor (44.), Sveindis Jonsdottir (80.) und Pauline Bremer (90.) trafen vor der Nürnberger Rekord-Kulisse von 17 302 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion für die Gäste. Zudem unterlief den Gastgeberinnen ein Eigentor (75.). Die Wolfsburgerinnen haben den DFB-Pokal in den vergangenen acht Jahren gewonnen.

Köln setzt sich in Potsdam durch

Das Viertelfinale verpasste dagegen Turbine Potsdam. Der Vorjahresfinalist unterlag dem 1. FC Köln mit 1:2 nach Verlängerung (0:0/1:1).