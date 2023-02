DFB-Pokal der Frauen Die Viertelfinals - Topteams, Torflauten und Torjägerinnen Stand: 27.02.2023 15:34 Uhr

Am Dienstagabend sind sechs Erst- und zwei Zweitligisten im DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen gefordert. Es gibt durchaus Überraschungspotenzial, aber auch klare Außenseiter.

Von Julian Meiser

1. FC Köln - VfL Wolfsburg: Gravierende Torflaute bei den FC-Frauen

Drei Tage nach dem Bundesliga-Auswärtssieg der Männer des VfL Wolfsburg beim 1. FC Köln spielen die Wolfsburger Frauen am Dienstagabend (28.02.2023, alle Partien im Liveticker bei sportschau.de) ebenfalls in der Domstadt vor. Die Rollen könnten in diesem DFB-Pokal-Viertelfinale nicht eindeutiger verteilt sein. Das Wolfsburger Starensemble um Alexandra Popp geht als klarer Favorit in die Partie, den Kölnerinnen sind klarer Außenseiter.

Während die Wolfsburgerinnen, die den DFB-Pokal in den vergangenen acht Jahren nach Niedersachsen holten, derzeit souverän von der Tabellenspitze der Bundesliga grüßen, läuft es bei Kölns Frauen desaströs. Zuletzt blieb das Team von Trainer Sascha Glass sechs Partien ohne einen eigenen Treffer und kassierte dabei 15 Gegentore. Ein Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg käme ob dieser Formschwäche einem kleinen Fußballwunder gleich.

FC Carl Zeiss Jena - SC Freiburg: Trainer Christian Kucharz will ersten Sieg

Den Abstieg aus der Bundesliga haben die Frauen des FC Carl Zeiss Jena noch immer nicht verkraftet. In der 2. Liga kommen die FCC-Frauen weiterhin nicht in Tritt, weswegen Trainer Steffen Beck am 9. Februar seinen Hut nehmen musste. Der neue Mann an der Jenaer Seitenlinie ist Christian Kucharz. Aber auch unter ihm gab es bisher nichts Zählbares in der Liga. Am zurückliegenden Freitag (24.02.2023) ging Jena mit 1:5 bei RB Leipzig unter.

Im Pokal hat der FC Carl Zeiss Jena nun den SC Freiburg vor der Brust, der in der Bundesliga auf Platz fünf steht. Bisher gab es zwei Aufeinandertreffen der beiden Teams – bei denen es jeweils eine Klatsche für die Thüringerinnen setzte: Im Oktober 2021 ging Jena mit 1:5 baden, fünf Monate später mit 1:7.

RB Leipzig - SGS Essen: Vanessa Fudalla führt Torjägerliste der 2. Liga an

Die am Wochenende siegreichen Fußballerinnen des Zweitligisten RB Leipzig bekommen es im Viertelfinale mit der SGS Essen zu tun. In der vorangegangenen Runde warf Leipzig Eintracht Frankfurt (2:1) heraus, Essen schlug Werder Bremen (1:0).

Die Ausgangssituation verspricht eine spannende Partie: Der unangefochtene Tabellenführer der 2. Liga trifft am Cottaweg auf den Siebten der Bundesliga - Überraschungspotenzial. Besonderes Augenmerk liegt auf Leipzigs Topstürmerin Vanessa Fudalla. Die 21-jährige gebürtige Nürnbergerin führt mit 17 Toren die Torjägerliste der 2. Liga an. Um die torhungrige Fudalla zu bändigen, braucht es eine kompakte Defensivleistung der Essenerinnen.

TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München: Die Pokal-Historie spricht für den FCB

Zweimal in der Geschichte des DFB-Pokals der Frauen spielte die TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München (2012, 2021). Beide Male handelte es sich um ein Viertelfinalspiel, beide Male fand die Partie in der Heimstätte der TSG statt und beide Male setzten sich am Ende die Münchnerinnen durch (2:1, 5:1).

Nicht nur wegen dieser internen Pokal-Historie dürfen die Bayern-Frauen um Europameisterin Georgia Stanway selbstbewusst nach Hoffenheim fahren: Für die Mannschaft des norwegischen Coaches Alexander Straus gab es wettbewerbsübergreifend sieben Siege in Folge, inklusive des 4:0-Erfolgs in Hoffenheim am 2. Dezember 2022. Ob sich die Serie der Bayern fortsetzt, zeigt sich am Dienstagabend. SWR Sport überträgt die Partie aus dem Dietmar-Hopp-Stadion ab 20.30 Uhr im Livestream.