Der 1:0-Endspielsieg gegen den tapferen Außenseiter Eintracht Frankfurt durch das späte Tor der Torjägerin Ewa Pajor (118.) sorgte bei der Torfrau der Niedersachen für ein Gefühlschaos. Schult sagte, sie sei " voller Dankbarkeit – genau dafür macht man Mannschaftssport. Es war eine doofe Situation."

Die Sekunden nach dem Platzverweis: Frust bei Almuth Schult

Was sie meinte, war natürlich jene Szene nach 96 Minuten, die aus Schult an diesem Abend beinahe eine tragische Figur gemacht hätte. Nach einem langen Ball hatte Schult kurz mit dem Herauslaufen gezögert, dann die Frankfurter Stürmerin Lara Prasnikar über den Haufen gerannt - und dafür Rot gesehen. Es war der erste Platzverweis ihrer Karriere. Schult, die sich nach Baby- und Verletzungspause gerade wieder einen Stammplatz erkämpft hatte, konnte bei ihrem Abgang noch nicht ahnen, dass sie vielleicht sogar die Initialzündung für den späten Sieg gegeben hatte.

Wolfsburgs Trainer Lerch: "Das ist einmalig"

Denn die Unterzahl mobilisierte nicht nur beim Favoriten die finalen Kräfte – auch der Außenseiter öffnete auf einmal Räume, die es über die reguläre Spielzeit nicht gegeben hatte. Nach einem Ballverlust von Laura Feiersinger schaltete Wolfsburg blitzschnell um, über Svenja Huth landete der Ball bei Ewa Pajor, die mit einem unhaltbaren Flachschuss traf. "Das ist einmalig. Diese Mannschaft hat einen unfassbaren Siegeswillen" , sagte Trainer Stephan Lerch.

Ein Titelgarant - auch in Zeiten des Umbruchs

Schließlich ging der Pokal bereits das siebte Mal in Folge in die Autostadt; der VfL ist auch in einem Jahr des Umbruchs ein Titelgarant, der nunmehr seit 2013 immer mindestens einen Titel geholt hat. Am Ende inszenierte der VfL-Tross die fast schon obligatorische Siegesfeier mit allerlei Schabernack in der Abendsonne im Sportpark Müngersdorf. "Pokalfinale geht nicht in nicht-spannend" , sagte Nationalstürmerin Svenja Huth. "Wir haben die körperliche Fitness und die nötige Mentalität."

Tatsächlich ist die Willensstärke eine der großen Stärke der Wolfsburgerinnen. Lerch fand es dann auch beeindruckend, wie seine Mannschaft "den einen oder anderen Stein beiseite geräumt" habe. Ungeachtet der Tatsache, dass sich am kommenden Sonntag (06.06.2021) vermutlich der FC Bayern das erste Mal seit 2016 wieder die Meisterschaft sichert. Den Münchnerinnen genügt am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt bereits ein Remis - und die Chancen dafür stehen nicht schlecht.

Frankfurt tritt als "Mannschaft der Zukunft" auf

Denn die Eintracht wird kaum die Enttäuschung so schnell aus den Kleidern schütteln. Trainer Niko Arnautis, 41, lobte sein Ensemble fast überschwänglich für das Erreichen des Pokalendspiels im ersten Jahr nach der Fusion mit dem 1. FFC Frankfurt, der als neunfacher Pokalsieger noch immerhin Rekordhalter ist. "Das war das erste große Spieler unserer neuen Geschichte" , sagte Arnautis. "Wir haben ganz Deutschland gezeigt, dass der Frauenfußball bei Eintracht Frankfurt auf einem guten Weg ist. Wir haben Hunger auf den Titel gezeigt."

Kritik an der teils defensiven Spielweise speziell in der ersten Halbzeit duldete Arnautis nicht. "Da müssen wir alle mal den Ball flach halten. So weit sind wir nicht, dass wir gegen Wolfsburg hier mit Ballbesitzfußball dominieren." Dass sein Team bei Kombinations- oder Passsicherheit mit dem Gegner nicht habe mithalten könne, sei zu erwarten gewesen, sagte Arnautis, gleichwohl habe da "eine Mannschaft der Zukunft gespielt."

Tatsächlich verwickelte der Außenseiter den Favoriten in ein Endspiel mit einem spannenden Drehbuch – und einem dramatischen Ende in der Verlängerung.

Ein Lob von der Bundestrainerin

"Respekt an beide Mannschaften am Ende einer Saison. Es waren lange zwei disziplinierte Abwehrreihen, die wenig zugelassen haben. Das Spiel hatte alles, was dazugehört" , sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg über ein Finale, das weniger von spielerischen Glanzlichtern als von hohem kämpferischen Einsatz lebte. Über weite Strecken fanden die Wolfsburgerinnen trotz einer klaren Feldüberlegenheit kaum eine Lücke – und ohne eine kopfballstarke Angreiferin wie Alexandra Popp waren hohe Bälle eben nicht das richtige Stilmittel.

Zudem kam von beiden Flügeln diesmal lange deutlich zu wenig. Als Frankfurts nicht immer sichere Torfrau Merle Frohms den Ball nach einer verunglückten Flanke von Fridolina Rolfö unorthodox an den Pfosten lenkte (90.+3), hatten sich die Eintracht-Frauen in die Verlängerung gerettet. Ausgerechnet als auf Frankfurter Seite alle aufs Elfmeterschießen – und die Fähigkeiten ihrer Nationaltorhüterin – hofften, brachte Wolfsburg noch einen Wirkungstreffer an.

Lena Oberdorf mit einer ganz eigenen These

"Ich bin einfach nur fröhlich über das Ergebnis. Pokalspiele sind immer ekelhaft, weil ein Fehler so ein Spiel entscheiden. Heute war es doppelt schwierig" , sagte Lena Oberdorf, die im Vorjahr noch im Essener Dress enttäuscht als Verliererin die Siegerzeremonie beobachtet hatte – und nun selbst mittendrin war.

Oberdorf, 19, und eines der größten Talente im deutschen Fußball, präsentierte anschließend eine ganz eigene These für das Erfolgsgeheimnis des VfL Wolfsburg. Sie sagte: "Vielleicht sind es die Laufpläne vor der Saison, die uns so fit machen. In der Vorbereitung fragt man sich wirklich, was man da macht, aber am Ende zahlt es sich vielleicht aus."

Stand: 30.05.2021, 22:30