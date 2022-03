Das ergab die Auslosung am Sonntag (06.03.2022) in der Sportschau, gesendet aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Das Ziehen der Lose übernahm Laura Nolte, Olympiasiegerin im Zweiberbob, in Anwesenheit von Männer-Bundestrainer Hansi Flick.

Damit muss der VfL Wolfsburg auf dem Weg zum achten Titel hintereinander den amtierenden Meister aus dem Weg räumen. Die Halbfinalspiele sind für den 17. und 18. April angesetzt. Das Finale findet am 28. Mai in Köln statt.

Männer-Halbfinale: HSV empfängt Freiburg

Auch das DFB-Pokal-Halbfinale der Männer wurde in der Sportschau ausgelost. Zweitligist Hamburger SV empfängt den SC Freiburg und RB Leipzig hat Bundesliga-Konkurrent Union Berlin zu Gast.