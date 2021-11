Wolfsburgs Frauen in Turin: Stimmung genießen und punkten

Dass er angesichts des Lärmpegels sein Team vom Spielfeldrand aus nicht erreicht, befürchtet der 32-Jährige nicht. "Wir haben das ja schon im DFB-Pokal in Freiburg (3:0) geübt. Das waren zwar nur 3.000 Zuschauer, aber die Kommunikation war trotzdem nicht so leicht."

Janssen sieht die VfL-Frauen auf dem richtigen Weg

Abwehrspielerin Dominique Janssen sieht das genauso: "Wir freuen uns auf die geile Stimmung in der Champions League. Dafür spielen wir Fußball."

Die Niederländerin trug jüngst mit zwei Treffern entscheidend zum 3:2-Erfolg der VfL-Frauen in der Bundesliga gegen Frankfurt bei. Ein Sieg, der angesichts der langen Verletztenliste (unter anderem Ewa Pajor, Alexandra Popp und Pia-Sophie Wolter) wichtig war für das Selbstvertrauen: "Wir wollen uns immer weiterentwickeln, aber es ist ein Prozess. Das Frankfurt-Spiel war wieder ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn noch nicht alles perfekt war."

In Turin "wollen wir Punkte mitnehmen", erklärte Janssen - das wäre ein großer Schritt in Richtung K.o.-Phase für die Wolfsburgerinnen, die in der Königsklasse bisher überzeugten: Beim favorisierten FC Chelsea standen sie kurz vor einem Sieg und spielten letztlich 3:3, gegen Servette Genf gab es einen klaren 5:0-Erfolg.

