Champions League der Frauen Bayern gegen Barcelona in der Arena Stand: 11.10.2022 08:23 Uhr

Große Bühne für die Fußballerinnen des FC Bayern: Das Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Barcelona findet in der Arena statt, bestätigte Vereinspräsident Herbert Hainer.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München dürfen sich auf ihren zweiten Auftritt in der Allianz Arena freuen. "Wir sind ja gegen Barcelona ausgelost worden in der Champions League und das Spiel werden wir auch in der Allianz Arena machen" , sagte Vereinspräsident Herbert Hainer im BR Fernsehen. Das Gruppenspiel in München findet am 7. Dezember statt.

Bislang bestritten die Bayern-Frauen eine Partie in der Spielstätte, in der Thomas Müller und Co. Woche für Woche meist von 75.000 Fans bejubelt werden. Im März dieses Jahres verloren die Münchnerinnen im Viertelfinal-Hinspiel vor 13.000 Zuschauern mit 1:2 gegen Paris Saint-Germain. Vorstandschef Oliver Kahn sprach danach von einem "Meilenstein" . Zuvor hatten die Bayern-Bosse bei diesem Schritt lange gezögert.

Der FC Barcelona stellte zwei Weltrekorde auf

Der FC Barcelona setzte in der vergangenen Saison ganz neue Maßstäbe, als die Spielerinnen um die bei der EM mit einem Kreuzbandriss ausgefallene Spielmacherin Alexia Putellas gleich zweimal in einem fast ausverkauften Camp Nou antraten.

Erst kamen zum Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid 91.553 Fans in die Kultstätte, dann zum Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg sogar 91.648 Zuschauer. Beide Male hatten die Katalanen für ihre Mitglieder die Tickets stark verbilligt angeboten und so kurz nacheinander zwei Weltrekorde aufgestellt.

Trend in Europa mitgehen

Dem Trend kann und will sich auch der FC Bayern nicht verschließen und wird deshalb die Arena als Bühne anbieten. "Das war für die Frauen auch ein tolles Erlebnis", sagte Hainer. Das Frauen-Team spiele "tollen Fußball" und komme immer näher "an die europäische Spitze heran" . Allerdings ist die Gruppe mit Barcelona, FC Rosengard und Benfica Lissabon nicht ganz einfach. Mehrere Nationalspielerinnen hatten am Rande des Länderspiels Deutschland gegen Frankreich (2:1) in Dresden angemahnt, die größeren Arenen zu nutzen.

So hatte das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern (0:0) bereits 23.200 Zuschauer gelockt - neuer Rekord für die Liga. An den ersten beiden Spieltagen waren mit insgesamt 47.238 Fans mehr gekommen als in der gesamten Hinrunde der Vorsaison. Regelmäßig sollen Highlight-Spiele in größeren Stadien stattfinden, um die Publikumsbasis zu vergrößeren und bessere Bedingungen zu bieten. So wird auch das Spitzenspiel am fünften Spieltag zwischen dem VfL Wolfsburg und FC Bayern (23.10.2022/14 Uhr) in der VW-Arena ausgetragen.

Der Campus des FC Bayern bietet nur 2500 Plätze

Gewöhnlich ist die Heimspielstätte der Bayern-Frauen der eigene Campus, der nur 2500 Plätze bietet. Dort hatte auch das Playoff-Rückspiel zur Champions League gegen Real Sociedad (3:1) stattgefunden, das 1652 Besucher sahen. Der spanische Vizemeister hatte sein Hinspiel immerhin vor 11.000 Fans ausgetragen. Danach hatte Giulia Gwinn vor ihrem Kreuzbandriss im Training der DFB-Frauen gesagt, sie hoffe nun, "dass einige Spiele in der Champions League in großen Stadien ausgetragen werden können".

Das Champions-League-Gruppenspiel in Barcelona bestreitet der FC Bayern am 24. November. Da auch diese Partie mitten in die Männer-WM in Katar (20.November - 18. Dezember) fällt, ist davon auszugehen, dass auch diese Partie im Camp Nou ausgetragen wird.