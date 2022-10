Auslosung Champions League Schweres Los für Bayern München, Wolfsburg mit Glück Stand: 03.10.2022 14:07 Uhr

Bei der Gruppen-Auslosung der Champions League der Frauen in Nyon haben die Fußballerinnen vom FC Bayern eine schwere Gruppe erwischt. Es geht unter anderem gegen den FC Barcelona. Für Wolfsburg dürfte es etwas leichter werden.

Die Münchenerinnen treffen neben dem Vorjahreszweiten und Sieger 2020 FC Barcelona auch auf den FC Rosengard und Benfica Lissabon, das ergab die Auslosung am Montag (03.10.2022). Die Mannschaft um Giulia Gwinn dürfte allerdings trotz der schwierigen Gegner Top-Anwärter auf den zweiten Rang in der Gruppe sein. Gegen den FC Rosengard aus Schweden waren die Bayern in der Saison 2020/21 im Viertelfinale siegreich gewesen. Gegen Benfica siegten sie in der Spielzeit 21/22 in der Gruppenphase. Die Münchnerinnen waren dank des UEFA-Koeffizienten in Lostopf zwei gelandet.

Gegen Barcelona trifft das Team von Trainer Alexander Straus auch auf Top-Star Keira Walsh, für die Barca mit 460.000 Euro im Sommer an Manchester City die höchste Ablösesumme in der Geschichte des Frauenfußballs bezahlt hatte.

Wolfsburg Favoritinnen

Für den VfL Wolfsburg geht es gegen Slavia Prag, St. Pölten und die AS Rom. Die deutschen Meisterinnen waren in Lostopf eins gesetzt und sind der klare Favorit in dieser Gruppe.

Der erste Spieltag steht am 19. und 20. Oktober auf dem Programm, die beiden ersten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Das Finale findet am 3. oder 4. Juni in Eindhoven statt, Titelverteidiger ist Rekordsieger Olympique Lyon. Eintracht Frankfurt war in der Qualifikation an Ajax Amsterdam gescheitert.

Die UEFA hatte im vergangenen Frühjahr angekündigt, künftig 24 Millionen Euro pro Saison für die Spielklasse auszuschütten - viermal so viel wie zuvor. Für die Teilnahme an der Gruppenphase gibt es erst mal 400 000 Euro.

Die Gruppen im Überblick Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D FC Chelsea VfL Wolfsburg Olympique Lyon FC Barcelona Paris Saint-Germain Slavia Prag FC Arsenal FC Bayern München Real Madrid SKN St. Pölten Juventus Turin FC Rosengard Vllaznia AS Rom FC Zürich Benfica Lissabon