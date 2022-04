Trainer Tommy Stroot mag keinen Nachteil darin erkennen, dass es ohne Atempause ins nächste Highlight geht. "Schlafen, regenerieren, arbeiten, und dann kommt der nächste Spieltag. Aber das ist das Geilste überhaupt: Uns machen diese Spiele eine Riesenfreude", versicherte der 33-Jährige. Der Coach hatte seinen Spielerinnen im Kreis gleich zugerufen: "Genießt den Moment: Barcelona!"

Für Spielerinnen wie Lena Oberdorf geht ein Kindheitstraum in Erfüllung

Zur Belohnung für die Bravourleitung gegen Arsenal vor immerhin 11.293 Zuschauern in der VW-Arena - erstmals seit acht Jahren zogen die Frauen wieder um - warten nun an den letzten beiden April-Wochenenden die Duelle gegen den Titelverteidiger FC Barcelona, der mit seinem Zuschauerweltrekord und den 91.553 Fans im Camp Nou gegen Real Madrid weltweit in aller Munde ist.

Für Schult ist es "pure Vorfreude, dass wir als nächstes im Camp Nou antreten dürfen." Dort einmal zu spielen, habe sie immer "als Ziel im Hinterkopf" gehabt. Für Mitspielerinnen wie Lena Oberdorf geht ein "Kindheitstraum in Erfüllung" . Wolfsburg hatte zuletzt 2020 im Finale gestanden, zudem 2013 und 2014 die weibliche Königsklasse gewonnen.

Lena Lattwein und Tabea Waßmuth haben sich sagenhaft entwickelt

Die Münchnerinnen beklagten zuletzt einen Corona-Ausbruch zur Unzeit, doch bis dato zeichnete den erst zu Saisonbeginn gekommenen Trainer Stroot aus, dass sein Team punktgenau Topleistungen abruft; ein Wesensmerkmal, das schon seine Vorgänger Stephan Lerch und Ralf Kellermann in der VfL-Frauenabteilung implantierten. Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg glaubt, "was Wolfsburg im Moment auszeichnet, ist eben, dass sie echte Mentalitätsspielerinnen haben. Die sind alle gewachsen."

Die Nationalspielerinnen Lena Lattwein (gegen Arsenal mit Muskelverletzung zur Halbzeit ausgeschieden) oder Tabea Waßmuth haben nach ihrem Wechsel von der TSG Hoffenheim sofort tragende Rollen eingenommen und die Langzeitausfälle der nun gerade wieder zurückgekehrten Leistungsträgerinnen Alexandra Popp oder Ewa Pajor aufgefangen.

Lob von der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

Für Voss-Tecklenburg ist es "beeindruckend, wie weit Wolfsburg und Bayern vor dem Rest der Liga sind. Sie können Herausforderungen und Rückschlägen besser Stand halten." Es deutet auch wenig darauf hin, dass an dieser Dominanz des Duos so schnell gerüttelt wird: Der VfL hat für die neue Saison ja nicht nur Toptalent Jule Brand aus Hoffenheim verpflichtet, sondern auch bereits die Torwartfrage geklärt.

Merle Frohms als aktuelle Nummer eins der DFB-Frauen steigt in Frankfurt vorzeitig aus ihrem Vertrag aus, um nach Wolfsburg zurückzukehren. Titelsammlerin Schult wird dann, so glauben viele enge Beobachter, ihre Karriere in der US-Profiliga fortsetzen.