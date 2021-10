Die aktuelle Tabelle liefert schon ein paar schlagkräftige Argumente, warum die Frauen des FC Bayern auch noch am Samstag (09.10.21) um 19.45 auf Platz eins der Frauen-Bundesliga liegen. Aus den vier Spielen bisher haben sie die Optimalausbeute von zwölf Punkten bei einer beeindruckenden Tordifferenz von 21:0 geholt.

Eindeutiger direkter Vergleich

Auch der direkte Vergleich der beiden Teams lässt keine Zweifel daran, wer heute als Favorit ins Rennen geht: Von 18 Spielen haben die Bayern-Frauen 13 gewonnen, die Hoffenheimerinnen drei. 40:15 lautet hier die Tordifferenz.

Dieser Livestream ist ab dem 09.10.2021 17.50 Uhr abrufbar















09.10. | Bayern gegen Hoffenheim in der Bundesliga der Frauen, ab 17.50 Uhr. Sportschau. . 02:10:00 Std. . Verfügbar bis 09.10.2021. Das Erste.

Aber der dritte der drei TSG-Siege ist noch gar nicht so lange her. Am 17. April gewann die Mannschaft aus Sinsheim in München nach einem tollen Spiel mit 3:2. Und ganz aktuell ist, wie es Uli Hoeneß ausdrücken würde, der Trend auch durchaus der "Friend" der Kraichgauerinnen.