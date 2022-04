Wolfsburgerinnen mit Kantersieg gegen harmlose Bayern

Wolfsburgerinnen in Torlaune: Gegen eine chancenlose Bayern-Elf haben sich Tabea Wasmuth und Co. in einen Rausch gespielt. Jetzt steht dem Meistertitel nichts mehr im Weg.