Hoffenheim startet mit Sieg gegen Freiburg

Beim 2:1 (0:1) in Sinsheim entschied Tine De Caigny in der 79. Minute die Partie. Die Belgierin traf nach einer Ecke aus fünf Metern per Kopfball.

Freiburger Führung

Die größte Chance der Anfangsphase hatten die Hoffenheimerinnen: Nach einem Eckball war Freiburgs Torhüterin Lena Nuding schon geschlagen, doch Janina Minge klärte auf der Linie. Für viel Wirbel sorgte Gia Corley. Die 18-jährige, die im Sommer vom FC Bayern München in den Kraichgau kam, machte das Hoffenheimer Spiel durch ihr direktes Passspiel schnell.

Beim SC fügte sich Neuzugang Riola Xhemaili, die die nach Wolfsburg gewechselte Sandra Starke ersetzen soll, gut ein und öffnete mit intelligenten Pässen das Spiel der Freiburgerinnen. Die traten im gewohnten 4-3-3 mit offensiv ausgerichteten Außenverteidigerinnen an. Besonders Rechtsverteidigerin Lisa Karl rückte oft mit nach vorne auf. In der 39. Minute nutzte SC-Stürmerin Hasret Kayikci ein Missverständnis der Hoffenheimer Verteidigung und erzielte aus kurzer Distanz das erste Tor der Saison.

Hoffenheim dominiert die zweite Halbzeit

Hoffenheims Antwort folgte mit dem Wiederanpfiff: Nach einer Ecke in der 47. Minute kam der Ball an die Fünferkante zu Katharina Naschenweng, die nach einer starken Drehung ausglich. Kurz darauf setzte sich Corley bis zur Grundlinie durch und legte auf Chantal Hagel ab, die die Chance verpasste, das Spiel zu drehen.

Durch frühes Pressen drückten die Hoffenheimerinnen den SC in die eigene Hälfte, der immer seltener Entlastung schaffte. Kamen die Freiburgerinnen über die Mittellinie, war spätestens bei TSG-Kapitänin Fabienne Dongus Endstation. In der 79. Minute fiel dann das Siegtor, dass sich in den Minuten davor bereits angebahnt hatte. Tine De Caigny köpfte nach einer Ecke von Nicole Billa zentral aufs SC-Tor. Der Ball sprang direkt vor SCF-Torhüterin Nuding auf, die ihn nicht fassen konnte.

Champions-League für die TSG, schwerer Auftakt für den SC

Für die TSG Hoffenheim steht als nächstes das Playoff-Hinspiel gegen den schwedischen Rekordmeister FC Rosengård an. Um sich erstmals in der Vereinsgeschichte einen Platz in der Champions League zu sichern, müssen sie die Duelle am 31. August und 8. September für sich entscheiden.

Für den SC Freiburg warten mit Frankfurt, München und Wolfsburg zu Beginn der neuen Saison weitere schwierige Gegner.

SWR | Stand: 27.08.2021, 22:54