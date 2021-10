Frauen-Bundesliga - Wolfsburg kassiert erste Niederlage

Potsdam zittert sich zum dritten Sieg in Serie

Der 1. FFC Turbine Potsdam schiebt sich dank einer kleinen Siegesserie dichter an die Tabellenspitze heran. Am Sonntag gelang dem Team von Trainer Sofian Chahed der dritte Erfolg nacheinander. Beim bisher noch sieglosen SC Sand zitterten sich die Potsdamerinnen zu einem 1:0 (1:0). Das Tor erzielte Melissa Kössler in der 33. Minute vor 418 Zuschauern in Willstätt.