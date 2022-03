Die frühe Führung von Tine de Caigny (13.) und der zwischenzeitliche Ausgleich von Chantal Hagel (63.) genügten der TSG nicht.

Am Freitag hatte Bayern-Verfolger VfL Wolfsburg mit 5:1 (3:0) beim 1. FC Köln gewonnen. Die Münchnerinnen liegen nach 16 Spieltagen vor dem VfL, der noch ein Nachholspiel zu bestreiten hat. Der Titel könnte sich im direkten Duell am 3. April in Wolfsburg entscheiden.