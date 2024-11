Frauen-Bundesliga, 9. Spieltag Nur Remis in Freiburg - Rückschlag für Meister Bayern Stand: 08.11.2024 20:44 Uhr

Die Fußballerinnen von Bayern München lagen in der Bundesliga beim SC Freiburg bis in die Nachspielzeit zurück. Am Ende rettete Weronika Zawitowska dem Tabellenführer immerhin einen Punkt.

Die Mannschaft um Nationalmannschafts-Kapitänin Giulia Gwinn kam am 9. Bundesliga-Spieltag am Freitagabend (08.11.2024) nicht über ein 2:2 (0:2) beim SC Freiburg hinaus.

München liegt mit 20 Zählern zwar an der Tabellenspitze einen Punkt vor Pokalsieger VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen können aber am Samstag mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim an den Bayern vorbeiziehen.

Freiburg führte zwischenzeitlich mit zwei Toren

Lisa Karl (16.) und Cora Zicai (30.) erzielten die Treffer zur 2:0-Führung der Breisgauerinnen. Alara Sehitler (50.) und die Polin Weronika Zawitowska (90.+1) retteten den Gästen wenigstens einen Zähler.

Zawitowska rettet Bayern immerhin einen Punkt

Die Münchnerinnen kamen gut in die Partie, wurden aber durch den Gegentreffer von Karl aus der Bahn geworfen. Spielerische Lösungen fand die Elf von Trainer Alexander Straus im Anschluss nicht. Stattdessen fiel das 0:2 durch Zicai.

Nach dem Wechsel keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als Sehitler (50.) nach Flanke von Gwinn auf 1:2 verkürzte. Doch die folgende Drangphase blieb zunächst erfolglos, ehe Zawitowska in der Nachspielzeit doch noch das Remis erzwang.