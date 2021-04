Gewünscht, gefördert, gehasst - Frauen im Fußball-Geschäft

Stephanie Baczyk brennt für den Fußball. Die 34-Jährige aus Hannover hat sich einen Traum erfüllt, kommentiert in der ARD-Sportschau regelmäßig Bundesliga-Spiele und spielt damit in der Ersten Liga. Ein wahr gewordener Traum, der in der Realität nicht selten zum Albtraum wird. Denn es ist nicht nur Respekt, der ihr entgegenschlägt. Kommentare wie "Du bist unfähig!", "Du hast eine grässliche Stimme!" oder "Bei dir drehen wir den Ton ab!" musste die Niedersächsin mehr als einmal in den Sozialen Medien lesen.

Diese Hass-Kommentare haben Spuren hinterlassen: "Ich glaube schon, dass ich öfter darüber nachgedacht habe, wie ich nach außen wirke, als ich das gern getan hätte", sagte Baczyk. Im NDR 2-Bundesligashow-Podcast beschreibt sie eindrücklich den Weg, den sie in den vergangenen Jahren mit einem Coach gegangen ist. Inzwischen bleibt Baczyk ihrem Stil treu und hat gelernt, sich zu zwingen, die Hate-Speech im Netz größtenteils zu ignorieren: "Es bringt nämlich nichts. Es wird immer Leute geben, die dir sagen, dass Du scheiße bist. Das wirst Du nicht wegkriegen." Dennoch gibt es auch jetzt noch Momente, in denen sie reinschaut in die Kommentarspalten. Besonders dann, wenn sie schlecht drauf ist: "Man hofft, dass jemand sagt 'Das hat mir gefallen!', aber nein. Meist ist das Gegenteil der Fall."