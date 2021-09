Jena ohne Chance im Ostderby in Potsdam

Die FCC-Damen machten zu Beginn einen richtig guten Eindruck. Konzentriert wurden alle Angriffe der Potsdamerinnen wegverteidigt und auch nach vorne setzte die Pochert-Elf mit Fernschüssen von Nicole Woldmann immer wieder Nadelstiche.

Turbine zündet den Turbo

Doch Mitte der ersten Hälfte wendete sich das Blatt und die Gastgeberinnen wurden immer stärker. Vor allem bei den Eckbällen von Höbinger wurde es häufig gefährlich im FCC-Strafraum. Zum 1:0 brauchte es dann aber einen Sonntagsschuss. Sara Holmgaard zog aus gut 23 Metern mit links ab und schweißte das Leder im langen Eck ein - keine Chance für Keeperin Inga Schuldt.

In der Folge verloren die Jenaerinnen dann völlig den Faden. Fünf Minuten später traf Maria Plattner zum 2:0, ehe Höbiner noch vor der Pause auf 3:0 stellte. Die Gäste waren immer einen Schritt zu spät und wirkten häufig unsortiert in der Defensive. So ging es mit hängenden Köpfen und einer großen Hypothek in die Kabine.

Wenig Zugriff nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild größtenteils unverändert. Turbine machte das Spiel und Jena versuchte, so gut es ging, Schadensbegrenzung zu betreiben. Nach 57. Minuten schlug es dann aber ein viertes Mal ein. Höbiger durfte aus kürzester Distanz einschieben und damit ihren Doppelpack perfekt machen. Bis zum Spielende schafften es die Jenaerinnen wieder etwas mehr Stabilität zu bekommen, mussten aber kurz vor Schluss auch noch das fünfte Gegentor hinnehmen. Die eingewechselte Sophie Weidauer traf in der 87. Minute zum 5:0 Endstand.

Die FCC-Damen stehen damit nach zwei Spieltagen immer noch punkt - und torlos da und müssen nun beim Abstiegskonkurrenten in Bremen, nächste Woche, dringend punkten.

---

vk