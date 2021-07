Lena Goeßling hört mit dem Profifußball auf

Goeßling, die nach zehn Jahren keine Vertragsverlängerung dem VfL Wolfsburg mehr erhielt, schrieb auf dem Mitteilungsdienst: "Seit Wochen lautet die mir meist gestellte Fragen: ‚Wo spielst du nächstes Jahr?‘ Und die Antwort, die ich jetzt geben kann, ist: gar nicht mehr."

Sie habe sich bewusst Zeit genommen, um diese Entscheidung zu treffen, obwohl sie bei anderen Vereinen hätte spielen können. "Aber ich bin mir sicher, dass ich dieses Gefühl, das ich für den VfL Wolfsburg in zehn Jahren entwickelt habe, für keinen anderen Verein noch mal aufbringen kann. Und ohne dieses Gefühl und ohne diese Leidenschaft will ich nicht noch einmal wo anders anfangen. Das würde keinem Verein gerecht. Und daher ist es nun an der Zeit, mit dem Profifußball aufzuhören" , schrieb Goeßling.

Gigantische Titelsammlung

Goeßling wurde mit der deutschen Nationalmannschaft u.a. Europameisterin (2013) und Olympiasiegerin (2016) und war für die Wahl zur "Weltfußballerin des Jahres" 2013 nominiert. In Vereinswettbewerben sammelte sie zwei Champions-League-Titel, wurde sechsmal deutsche Meisterin und holte achtmal den DFB-Pokal.

Jo Herold | Stand: 13.07.2021, 19:11