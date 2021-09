Drittes Spiel, dritter Sieg: Eintracht Frankfurt Frauen weiter in der Erfolgsspur

In der Frauenfußball-Bundesliga gehört Eintracht Frankfurt auch nach dem dritten Spieltag zur absoluten Spitzengruppe. Das Team von Trainer Niko Arnautis hatte am Samstag mit dem 1. FC Köln keine Probleme und gewann verdient mit 4:0 (1:0). Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel machen die Hessinnen ihren Traumstart in die neue Saison perfekt.

Im ersten Durchgang hielten die Aufsteigerinnen aus Köln lange mit der fomstarken Eintracht mit. Nach dem 1:0 durch Lara Prasnikar, die eine abgezockte Kombination über Laura Feiersinger und Laura Freigang veredelte (34. Spielminute), waren die Kräfteverhältnisse allerdings schnell geklärt.

Martinez trifft gleich zweifach

Nach dem Seitenwechsel legten die Frankfurterinnen dann konsequent nach. Nach dem 2:0 durch Laura Freigang (48.) schraubte Doppelpackerin Shekiera Martinez das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe (56., 86.).

HR | Stand: 11.09.2021, 16:28