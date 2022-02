Frauen-Bundesliga - 1. FC Köln überrascht in Hoffenheim

Nicole Billa, die kurz zuvor schon eine gefährliche Aktion initiierte, war in der zehnten Minute nach einem Kölner Abwehrfehler per Kopf zur Stelle und brauchte die Hoffenheimerinnen in Führung. Und die österreichische Nationalspielerin hatte später auch noch die Großchance zum 2:0, verpasste aber knapp (29.). Um ein Haar bestrafte sie, dass Weronika Zawistowska zwei Minuten zuvor die große Möglichkeit zum Kölner Ausgleich liegen ließ.

Kölner Erlösung kurz vor Schluss

In der zweiten Halbzeit kamen beide Teams immer wieder zu Chancen, es entwickelte sich ein munteres Spiel mit offensiv ausgerichteten Mannschaften. Köln gelang es jedoch nicht so sehr wie den Hoffenheimerinnen, das gegnerische Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Als vieles danach aussah, dass die TSG-Frauen die Führung über die Zeit bringen könnten, schlugen dann aber doch die Gäste zu. Mit der ersten guten Chance nach der Pause erzielte Amber Barett den Ausgleich für die Kölnerinnen, nachdem Hoffenheim zuvor das 2:0 verpasst hatte (85.). In der Nachspielzeit hatte Zawistowska sogar die große Chance auf den Siegtreffer, traf aber nur den Pfosten.

Quelle: sho