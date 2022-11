Frauen-Bundesliga, 7. Spieltag "Wölfinnen" brauchen langen Atem gegen Duisburg Stand: 06.11.2022 16:06 Uhr

Gegen den MSV Duisburg kamen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg erst in Durchgang zwei in Fahrt. Im Kellerduell behielt Essen gegen Potsdam die Oberhand.

Während der VfL Wolfsburg am Sonntag (06.11.2022) einen 4:0 (0:0)-Sieg gegen den MSV Duisburg holte, musste sich Turbine Potsdam am 7. Spieltag der Frauen-Fußball-Bundesliga mit 1:2 (0:1) bei der SGS Essen geschlagen geben.

Beim siebten Sieg im siebten Bundesliga-Spiel der "Wölfinnen" traf unter anderem Marina Hegering bei ihrem Comeback. Die Abwehrchefin des deutschen Nationalteams hatte wegen einer Fußverletzung seit der EM gefehlt. Die 32-Jährige erzielte in der 69. Minute das 2:0 per Kopf.

Doppelpack von Wolfsburgs Pajor

Ewa Pajor gelangen zudem ihre Saisontore Nummer sechs und sieben (54./90.), nachdem sich die Wolfsburgerinnen in der ersten Halbzeit sehr schwer gegen den Außenseiter getan hatten. DFB-Kapitänin Alexandra Popp (89.) gelang als Joker ein Tor.

In der Tabelle liegt der VfL weiter fünf Punkte vor dem großen Rivalen FC Bayern München. Der Vizemeister hatte am Samstag mit 3:0 beim SC Freiburg gewonnen.

Potsdam bleibt Schlusslicht

Unterdessen hält der freie Fall von Turbine Potsdam auch unter Interimstrainer Dirk Heinrichs an. Trotz einer über weite Strecken anspruchsvollen Vorstellung verloren die Brandenburgerinnen in Essen mit 1:2 und bleiben mit nur einem Punkt aus sieben Spielen am Tabellenende.

Nach Gegentoren von Ramona Maier (11. Minute) und Vivien Endemann (50.) gelang Potsdam durch ihre Kapitänin Martyna Wiankowska (68.) lediglich der Anschlusstreffer.