Frauen-Bundesliga, 12. Spieltag Duell der Torjägerinnen, Essens Durststrecke und das MSV-Juwel Stand: 09.02.2023 17:50 Uhr

Am Wochenende beginnt nun auch offiziell die Rückrunde der Frauen-Bundesliga. Und während die Bayern wieder mitmischen dürfen, muss sich Potsdam weiterhin gedulden.

Turbine Potsdam – Werder Bremen (Freitag, abgesagt)

Bei Turbine Potsdam geht es auch im Jahr 2023 nicht ohne Drama zu. Erst verabschiedete sich der langjährige Stadionsprecher, dann bat Trainer Sven Weigang um die Auflösung seines Vertrags und zu guter Letzt muss nun nach dem Spiel gegen die Bayern auch die Partie gegen Bremen wegen eines unbespielbaren Rasens abgesagt werden.

Für Potsdam an der Seitenlinie hätte am Freitagabend Dirk Heinrichs, eigentlich Turbines Co-Trainer, gestanden. Sein derzeit sehr passendes Lebensmotto: "Schließe Frieden mit der Vergangenheit, sonst nimmt sie Einfluss auf deine Gegenwart."

Bayern München – Eintracht Frankfurt (Samstag, 13 Uhr)

Zum verspäteten Wiedereinstieg in die Saison wartet mit Eintracht Frankfurt direkt ein harter Brocken auf die Bayern, liefern sich beide Teams doch einen heißen Kampf um den Vizemeistertitel und damit die direkte Champions-League-Qualifikation.

Das Spitzenspiel des Spieltags dürfte zu einem Duell der Torjägerinnen werden. Denn mit Lara Prasnikar, Sloweniens Fußballerin des Jahres, und Laura Freigang auf SGE- sowie Lea Schüller und Linda Dallmann auf Bayern-Seite treffen Spielerinnen aufeinander, die in dieser Saison bereits allesamt mindestens fünf Tore schossen.

SGS Essen – VfL Wolfsburg (Sonntag, 13 Uhr)

Das letzte Mal, das Essen gegen Wolfsburg gewann, war im September 2010. Damals befand sich Turbine Potsdam auf dem Weg zum vierten Meistertitel, DFB-Legenden wie Conny Pohlers, Inka Grings oder Birgit Prinz lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torschützenkrone und der VfL dümpelte noch im Niemandsland der Tabelle rum.

Markus Högner

Diese Zeiten sind bekanntermaßen längst vorbei in der Frauen-Bundesliga. Wer aber damals wie heute an der Essener Seitenlinie stand, war Markus Högner. Der SGS-Trainer kann auf erfolgreiche Wochen zurückblicken, immerhin ist sein Team seit drei Spielen ungeschlagen. Und zumindest theoretisch weiß Högner ja, wie man die Serienmeisterinnen schlägt.

SC Freiburg – SV Meppen (Sonntag, 13 Uhr)

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison spielen am Sonntagmittag Freiburg und Meppen gegeneinander. Und immer ging der Sportclub, wenn auch wie im DFB-Pokal knapp, als Sieger hervor. Freiburgs Trainerin Theresa Merk freut sich auf die Herausforderung.

"Gegen Meppen spiele ich gerne" , so Merk. Das Überraschungsteam der Saison spiele immer mutig auf. "Was bei einem Aufsteiger ja nicht selbstverständlich ist. Daher sind sie schon ein cooler Gegner." Das Sagen in Meppen hat übrigens Carin Bakhuis, zusammen mit Merk eine von derzeit nur drei Cheftrainerinnen in der Frauen-Bundesliga.

TSG Hoffenheim – 1. FC Köln (Sonntag, 16 Uhr)

Die Dritte im Bunde ist Nadine Rolser, die bis zur Übernahme von Stephan Lerch im März das Cheftraineramt bei der TSG Hoffenheim innehaben wird. Sie spielte selbst drei Jahre in der Frauen-Bundesliga, seit 2021 war sie Co-Trainerin in Sinsheim.

TSG Hoffenheims Fußballtrainerin Nadine Rolser.

Ihr Einstand am vergangenen Wochenende war schon einmal erfolgreich, nun sind am Sonntag die krisengebeutelten Kölnerinnen zu Gast. Diese haben seit sechs Spieltagen nicht mehr gewonnen und nähern sich den Abstiegsplätzen immer gefährlicher an.

Bayer Leverkusen – MSV Duisburg (Sonntag, 16 Uhr)

Als Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag (07.02.2023) den Kader für das erste Trainingslager des Jahres bekannt gab, staunten viele bei einem Namen nicht schlecht – nämlich bei dem von Ena Mahmutovic. Die 19-Jährige steht beim MSV Duisburg zwischen den Pfosten und hat mit ihren Paraden einen großen Anteil an der guten Hinrunde des Aufsteigers.

Torhüterin Ena Mahmutovic vom MSV Duisburg in Aktion.

Viermal spielte Mahmutovic in dieser Saison bereits zu Null. Und das könnte der DFB-Debütantin am Sonntag gegen Leverkusen wieder gelingen, denn die Rheinländerinnen gehen mit einer geschwächten Offensive ins Spiel. So fällt Kristin Kögel weiterhin aus, während Jill Bayings wegen muskulärer Probleme zumindest fraglich ist.