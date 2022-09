Frauen-Bundesliga Große Arena und ein Derby - der 2. Spieltag Stand: 23.09.2022 12:01 Uhr

Nach der Rekord-Kulisse zum Auftakt gastiert auch am Wochenende die Frauen-Bundesliga in einem großen Stadion, diesmal bei der TSG Hoffenheim in Sinsheim. Alles Weitere zu den Partien des zweiten Spieltages gibt es hier.

Von Katarina Schubert

Bayer Leverkusen – 1. FC Köln (Freitag, 19.15 Uhr)

Beim Derby zwischen Leverkusen und Köln geht es aber nicht nur um die Vormachtstellung im Rheinland, beide Teams können zumindest über Nacht die Tabellenspitze erobern. "Ein Derby ist natürlich immer etwas Besonderes und für die Fans besonders wichtig" , so Leverkusens Trainer Robert de Pauw im Vorfeld des Spiels.

Sowohl Leverkusen als auch Köln haben einen guten Saisonstart erwischt, beide entschieden ihre Auftaktpartien für sich. Besonders die FC-Frauen überraschten mit ihrem überlegenen 3:1-Sieg gegen die Champions League-Kandidatinnen aus Hoffenheim. Eine umso größere Überraschung, da der Klub doch eine Phase des Umbruchs hinter sich - elf Abgängen stehen zwölf Neuzugänge gegenüber.

TSG 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg (Samstag, 17.55 Uhr live in der ARD)

Während Wolfsburg wie in der vergangenen Spielzeit an der Spitze der Tabelle thront, findet sich Hoffenheim nach der Auftaktniederlage gegen Köln auf dem ungewohnten vorletzten Platz wieder. Das soll sich nun aus TSG-Sicht im ersten Heimspiel der Saison ändern. Die Kulisse dürfte zumindest stimmen, denn zum ersten Mal findet ein Bundesliga-Spiel der TSG-Frauen im großen Sinsheimer Stadion statt. Der Klub hofft auf 7.000 Zuschauer und Zuschauerinnen.

Livestream Frauen-Bundesliga Hoffenheim gegen Wolfsburg in Sinsheimer Arena, am 24.09. ab 17.55 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt den Meister und Pokalsieger aus Wolfsburg in der 30.150 Zuschauer fassenden Arena in Sinsheim.

Dass Wolfsburg zu schlagen ist, bewies Hoffenheim beim 2:1-Sieg in der vergangenen Saison. Auch dieses Mal sehen sie sich nicht chancenlos: "Auch bei denen ist noch nicht der Flow da, weil es noch früh in der Saison ist. Wenn Wolfsburg zu schlagen ist, dann jetzt am Wochenende" , so TSG-Trainer Gabor Gallai. Allerdings muss er wegen einer Rotsperre auf Nationalspielerin Jana Feldkamp verzichten.

Bayern München – Werder Bremen (Sonntag, 13 Uhr)

Noch nie konnte Werder Bremen gegen die Bayern-Frauen gewinnen. Doch dieses Mal haben die Bayern mit Problemen zu kämpfen. Zum Auftakt gegen Frankfurt gab es lediglich ein torloses Remis, in der Champions League-Quali setzte man sich nur knapp gegen Real Sociedad durch. Man sei nicht zufrieden mit den Leistungen und müsse sich steigern, so die Stimmen nach dem Spiel.

Die Bremerinnen starteten zufriedenstellend in die Saison, beim 1:1 gegen Turbine Potsdam wäre sogar mehr drin gewesen.

Turbine Potsdam – MSV Duisburg (Sonntag, 13 Uhr)

Das Duell zwischen Potsdam und Duisburg ist eins zweier alter Bundesliga-Hasen. Duisburg blickt auf 27 Jahre Bundesliga-Erfahrung zurück, Turbine Potsdam gar auf 28. Doch die Zeiten ändern sich: Der MSV, bis 2014 noch unter dem Namen FCR 2001 Duisburg unterwegs und 2009 Champions-League-Sieger, kämpft als Aufsteiger um den Klassenerhalt.

Auch Turbine muss sich nach dem Umbruch im Sommer – 14 Spielerinnen verließen den Verein – neu orientieren.

SC Freiburg – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 16 Uhr)

Zum ersten Mal empfängt der SC Freiburg die Eintracht-Frauen im großen Dreisamstadion, welches sie sich seit Dezember 2021 mit dem zweiten Team der Männer teilen. Frankfurts Stürmerin Géraldine Reuteler freut sich: "Uns erwartet eine Mannschaft, die aggressiv und körperbetont spielt. Zuletzt waren es immer sehr enge und gute Spiele, die Spaß gemacht haben."

Allerdings muss Frankfurt auf Laura Freigang verzichten, die sich beim torlosen Saisonauftakt gegen die Bayern an der Schulter verletzte. Freiburg könnte nach dem Sieg gegen Aufsteiger Meppen am ersten Spieltag dagegen einen perfekten Saisonstart hinlegen,

SGS Essen – SV Meppen (Sonntag, 16 Uhr)

Aufsteiger SV Meppen war zum Auftakt der Saison ganz nah dran am Punktgewinn, am Ende musste der Aufsteiger sich jedoch dem SC Freiburg knapp mit 1:2 geschlagen geben. Trotzdem war Trainerin Carin Bakhuis stolz auf ihr Team. "Meine Mannschaft hat sich sehr gut präsentiert." Gegen die SGS Essen wolle man es nun besser machen.

Carin Bakhuis, Trainerin der Bundesliga-Fußballerinnen des SV Meppen

Auch die SGS startete mit einer Niederlage in die Saison. Statistisch gesehen sieht es gut aus für die Gastgeberinnen: Bislang konnte Essen jedes Pflichtspiel gegen Meppen gewinnen, zuletzt im DFB-Pokal vor einem Jahr.