2. Spieltag der Frauen-Bundesliga Leverkusen gewinnt Derby und übernimmt Tabellenführung Stand: 23.09.2022 21:24 Uhr

Zweites Spiel, zweiter Sieg - es läuft für Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga. Das Derby gegen den 1. FC Köln entschied ein Traumtor von Leverkusens Jill Bayings.

Die Niederländerin Bayings erzielte am Freitagabend (23.09.2022) in der 49. Minute den 1:0 (0:0)-Siegtreffer für Bayer Leverkusen, als sie von der rechten Seite in die Mitte zog und dann mit dem linken Fuß ins lange Eck schlenzte.

Die Gastgeberinnen hatten schon vor der Pause mehr vom Spiel gehabt, sie hatten durch Ivana Fuso (40.) auch die beste Chance, belohnten sich aber nicht. Und dann hatte Bayings ihren Auftritt.

Kölns Zawistowska trifft nur Aluminium

In der Schlussphase hatte Leverkusen allerdings Glück. Kurz vor Schluss traf Kölns Weronika Zawistowska mit einem Fernschuss nur die Torlatte (89.).

So blieb es beim knappen Erfolg für Bayer Leverkusen. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen übernimmt Leverkusen vorerst die Tabellenführung in der Frauen-Bundesliga.