Vorschau Frauen-Bundesliga, 20. Spieltag Kräftemessen der Top 4, letzte Chancen im Tabellenkeller Stand: 11.05.2023 18:07 Uhr

Am 20. Spieltag treffen die Top 4 der Frauen-Bundesliga aufeinander. Dabei geht es nicht nur um wichtige Punkte in der Meisterschaft, sondern auch um die internationalen Plätze. Vorentscheidungen könnten auch im Abstiegskampf fallen.

Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim (Freitag, 19.15 Uhr)

Die Gerüchteküche brodelt: Schaffen es die Bayern wirklich, Chelseas Top-Stars Pernille Harder und Magdalena Eriksson in die Frauen-Bundesliga zu locken? Es wäre ein wahrer Transfercoup. Und nach Georgia Stanway das zweite Mal, dass der Münchner Klub in der englischen Women's Super League zuschlagen würde. Für Pernille Harder wäre es eine Rückkehr, stand sie von 2017 bis 2020 doch bereits für Wolfsburg auf dem Platz.

Während die Bayern am Freitagabend also ihre Tabellenführung verteidigen wollen, kämpft Hoffenheim im Fernduell mit Frankfurt noch um die Champions League-Qualifikation. TSG-Trainer Stephan Lerch scheint es jedoch entspannt anzugehen. " Wenn es bei uns am Ende der vierte Platz wird, ist das kein Beinbruch" , gibt sich Lerch im Vorfeld der Partie betont gelassen.

Turbine Potsdam – Bayer Leverkusen (Samstag, 13 Uhr)

Für Leverkusen geht es am Samstag um nichts mehr, zu sehr stecken sie im Niemandsland der Tabelle fest. Und wenn man ehrlich ist, gilt das auch für Turbine Potsdam. Denn selbst wenn der Traditionsverein mit einem Sieg gegen Bayer ein paar Punkte auf die Nicht-Abstiegsränge gutmacht, warten in den verbleibenden zwei Partien immer noch die Bayern und Frankfurt auf das Team von Marco Gebhardt. Der Abstieg scheint so gut wie sicher.

Sechs deutsche Meistertitel gewann Turbine, zweimal holten sie die Champions League. Es wäre ein Abstieg, den auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sehr bedauern würde. " Ich hoffe, dass sie die Energie haben, auch die Lust und die Bereitschaft haben, wieder nach oben zu kommen" , sagte sie gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

MSV Duisburg – SC Freiburg (Sonntag, 13 Uhr)

Auch Duisburg befindet sich mitten im Abstiegskampf, nur zwei Punkte trennen die Aufsteiger aus dem Ruhrpott von der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Das Hinspiel ging im vergangenen Dezember mit 4:1 an Freiburg, Kapitänin Yvonne Zielinski erzielte damals den Ehrentreffer für den MSV.

Die Mittelfeldakteurin spielt – mit einer Zwischenstation in Köln - seit ihrer Jugend bei den "Zebras" und traf bisher 14-mal in der Bundesliga, viermal davon in dieser Saison. Damit ist sie die erfolgreichste Schützin Duisburgs. Nebenbei arbeitet die 33-Jährige übrigens als Personaltrainerin.

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg (Sonntag, 13 Uhr)

Über 14 Bundesliga-Tore kann Alex Popp natürlich nur lachen. Allein in dieser Saison traf die Nationalspielerin bereits 15-mal. Mit Frankfurt wartet nun aber ein harter Brocken auf Wolfsburg. Denn die Eintracht will ihren dritten Tabellenplatz verteidigen. Auch die "Wölfinnen" müssen unbedingt gewinnen, wenn sie noch eine Chance auf die Meisterschaft haben wollen.

SGE-Trainer Niko Arnautis sieht sein Team als Underdog. Und die Zahlen geben ihm Recht: Knapp zehn Jahre ist es her, dass Frankfurt das bislang letzte Mal in der Bundesliga gegen Wolfsburg gewinnen konnte. Auf der anderen Seite hat Frankfurt seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr zu Hause verloren. Die 16.000 Fans, die bereits Karten für das Spitzenspiel am Sonntag gekauft haben, werden es Wolfsburg auch nicht einfacher machen.

Werder Bremen – SGS Essen (Sonntag, 16 Uhr)

Mit einem Sieg gegen Bremen könnte Essen am Sonntagnachmittag den Klassenerhalt klarmachen. Im Falle eines Potsdamer Abstiegs wäre der Klub in der nächsten Saison dann der einzige reine Frauenverein in der Bundesliga. Eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist.

Dennoch hat sich die SGS als Ausbildungsverein etabliert. So verkündete sie erst am Donnerstag die Verpflichtung von Lilli Purtscheller, 19-jährige Nationalspielerin aus Österreich, die ab nächster Saison ihrer Kollegin Valentina Kröll in Essen Gesellschaft leisten wird.

1. FC Köln – SV Meppen (Sonntag, 16 Uhr)

Spannend wird es am Sonntag in Köln, denn es steht ein wahres Duell gegen den Abstieg an. Sowohl die Rheinländerinnen als auch Meppen stehen kurz vorm Abgrund. Der Unterschied: Meppen muss gewinnen, will es sich noch eine Chance auf den Klassenerhalt bewahren. Denn das Restprogramm hat es in sich. Mit Wolfsburg sowie Frankfurt warten nämlich (fast) unbezwingbare Gegner auf den kleinen Verein im Emsland.

Viele Tore sollten Fans übrigens nicht erwarten. In den vergangenen drei Begegnungen zwischen Köln und Meppen fiel lediglich ein Tor - durch Vildan Kardesler, die nun aber mit einer Verletzung am Meniskus ausfällt.