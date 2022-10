Frauen-Bundesliga, 6. Spieltag Träume im Emsland und überraschende Torjägerinnen Stand: 28.10.2022 07:47 Uhr

Am sechsten Spieltag der Bundesliga der Frauen träumt der SV Meppen vom ganz großen Coup beim FC Bayern München. Außerdem kommt es zum Westduell zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln. Die TSG Hoffenheim braucht gegen Frankfurt einen Sieg für den Anschluss an die internationalen Plätze. Auf den VfL Wolfsburg und Bayern München warten nach den Auswärtsspielen in der Champions League Pflichtaufgaben.

Von Annika Becker

MSV Duisburg - 1. FC Köln (Freitag, 19.15 Uhr): Aufeinandertreffen der starken Paraden

In Duisburg kommt es am Freitagabend (28.10.22) zum Duell der beiden Torfrauen mit den meisten Paraden dieser Saison. Kölns Manon Klett rettete bereits 26-mal, Duisburgs Ena Mahmutovic 21-mal, beide ließen acht Gegentreffer zu. Für die 18-jährige Mahmutovic ist es die erste Saison als gesetzte Stammtorhüterin, neben ihren Paraden überzeugt sie mit ihrer Strafraumbeherrschung und genauen, langen Bällen.

Die Duisburgerinnen zeigten in der Vorwoche bei Eintracht Frankfurt große Effizienz: Aus nur drei Schüssen aufs Tor gelangen zwei Treffer. Für einen Punkt reichte es trotzdem nicht: " Es war schwer das Tempo mitzugehen. Das ist der Unterschied, wenn du gegen Vollprofis spielst, die Körner haben wir gar nicht ", so Trainer Walter Schneck.

TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (Samstag, 13 Uhr): Hält Frankfurt den zweiten Platz?

Die Frankfurterinnen sind durch die Niederlage der Bayern in Wolfsburg am vergangenen Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Einen gewichtigen Anteil daran hat Rückkehrerin Laura Freigang. Der Nationalspielerin gelang gegen Duisburg im ersten Spiel von Anfang an nach ihrer Verletzung ein Dreierpack. Für ihren Kopf sei die Zwangspause nach dem langen EM-Sommer sogar gut gewesen, verriet die Angreiferin.

Übrigens: Die Aufeinandertreffen der beiden Vereine waren in der Vergangenheit immer eng. Beim letzten Duell Anfang März gelangs Frankfurt Anna Aehling der entscheidende Treffer zum 3:2 erst in der 86. Minute.

Frauen-Bundesliga Bayern und Frankfurt bleiben an Wolfsburg dran Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben in der Bundesliga auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Mit dem 1. FC Köln hatte der Vizemeister keine Probleme. Auch Frankfurt siegte locker.

1. FFC Turbine Potsdam - SC Freiburg (Sonntag, 13 Uhr): Freiburger Torjägerin ganz oben

Der SC Freiburg konnte das intensive Duell gegen Bayer Leverkusen für sich entscheiden. Maßgeblichen Anteil daran mit zwei Toren hatte eine, die derzeit zuverlässig liefert: Mit fünf Toren aus fünf Spielen steht Janina Minge gemeinsam mit der Wolfsburgerin Ewa Pajor gerade ganz oben in der Liste der Torschützinnen.

Video Frauen-Bundesliga Potsdam bleibt auch in Meppen ohne Sieg Die Fußballerinnen vom 1. FFC Turbine Potsdam bleiben weiterhin sieglos. Mit einer 0:2-Niederlage beim Aufsteiger aus Meppen setzt sich die Sieglos-Serie fort.

Statt ganz oben ganz unten stehen die Gastgeberinnen aus Potsdam: Am vergangenen Wochenende verlor Turbine Potsdam auch gegen die direkte Konkurrenz aus Meppen und steht mit weiterhin nur einem Punkt am Ende der Tabelle. Das Team von Sebastian Middeke wirkt nach dem großen Umbruch im Sommer noch immer nicht eingespielt.

FC Bayern München - SV Meppen (Sonntag, 13 Uhr): Meppener Aufsteigerinnen treten in München an

Die Meppenerinnen konnten sich gegen Turbine Potsdam wichtige Punkte im Abstiegskampf sichern - es war der zweite Sieg in Serie. Besonders auffällig in dieser Saison sind die schnelle Lydia Andrade, über die fast jeder Konter läuft, und Torfrau Laura Sieger. Ihr gelang beim 2:0 gegen Potsdam sogar eine Vorlage.

Gelingt den Meppenerinnen eine Überraschung gegen Bayern München? Die sehr geringen Chancen sind zumindest relativ gesehen höher als sonst. Bayern München spielte unter der Woche auswärts in der Champions League bei Benfica Lissabon und hat aufgrund einiger Verletzungen nicht den kompletten Kader zur Verfügung. Im Topspiel gegen Wolfsburg am vergangenen Wochenende machte deshalb mit Franziska Kett nach ihrer Einwechslung eine Nachwuchsspielerin der Münchenerinnen auf sich aufmerksam.

SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg (Sonntag, 16 Uhr): Alltag nach der Champions League

Der VfL Wolfsburg reiste unter der Woche in der Champions League zu Slavia Prag und musste sich den 2:0-Sieg gegen mutig spielende Pragerinnen hart erarbeiten. Bei vielen Aktionen vor dem gegnerischen Tor fehlte den "Wölfinnen" die Genauigkeit.

Das Thema Abschlussschwäche ist auch in Bremen bestens bekannt, Werder hat erst zwei eigene Treffer erzielt und die kommen wie schon in der vergangenen Saison nicht von Stürmerinnen. Der Lohn: Vor dem Spieltag steht Bremen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

buten un binnen Gut gespielt, wieder verloren: Werders Fußballerinnen im Tief Die Bremer Bundesligistinnen warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg. In Köln spielte Werder richtig gut, traf aber partout nicht das Tor – und verlor mit 0:2.

Bayer 04 Leverkusen - SGS Essen (Sonntag, 16 Uhr): Defensive Stabilität gesucht

Gleich drei Leverkusenerinnen treffen auf ihren alten Verein. Selina Ostermeier, Elisa Senß und Jill Bayings kamen alle vor der Saison aus Essen. Besonders gut angekommen ist die Niederländerin Bayings, mit drei Toren aus fünf Spielen ist sie gerade Topscorerin der Leverkusenerinnen. Nach der Niederlage gegen Freiburg steht allerdings die Defensive im Fokus, denn die Angreiferinnen des SC kamen sehr frei zum Abschluss.

In Essen ist die Abwehr schon die gesamte Saison eine Problemfeld, mit 16 Gegentoren stellt die SGS die löchrigste Defensive der Liga. Neben dem Platz stellte sich der Verein vergangene Woche zum Teil neu auf. Nach der Mitgliederversammlung steht mit der neuen Vorstandsvorsitzenden Helga Sanders erstmals eine Frau an der Spitze des Vereins.