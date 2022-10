Frauen-Bundesliga, 5. Spieltag Gipfeltreffen in Wolfsburg, Kellerduell in Potsdam und ein Hauch Geschichte Stand: 20.10.2022 16:57 Uhr

Am 5. Spieltag treffen der VfL Wolfsburg und Bayern München aufeinander - die beiden besten Teams der Frauen-Bundesliga. Turbine Potsdam und Werder Bremen wollen dagegen den Sprung aus dem Keller schaffen.

Von Katarina Schubert

SV Meppen – Turbine Potsdam (Freitag, 21.10.2022, 19:15 Uhr)

Den Spieltag eröffnen der SV Meppen und Turbine Potsdam, die sich beide nach einem durchwachsenen Saisonstart im Keller der Frauen-Bundesliga wiederfinden. Vor allem für Schlusslicht Potsdam gilt es nun, den ersten Sieg der Saison zu holen, um nicht den Anschluss an die rettenden Nicht-Abstiegsplätze zu verlieren.

Aber auch so dürfte es für Turbines Trainer Sebastian Middeke eine besondere Partie werden, kehrt er am Freitagabend doch an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bis 2021 trainierte der 38-Jährige das zweite Team sowie die B-Juniorinnen der Meppener.

SC Freiburg – Bayer Leverkusen (Samstag, 22.10.2022, 13 Uhr)

Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage – sollte das Gesetz der Serie greifen, können sich die Freiburgerinnen auf den dritten Erfolg der Saison freuen. Doch Leverkusen reist als schwieriger Gegner in den Breisgau. Traditionell sind Spiele zwischen den beiden Teams nämlich eine knappe Kiste.

Insbesondere Freiburgs variabler Spielstil werde es ihnen schwer machen, so Bayers Trainer Robert de Pauw im Vorfeld der Partie. "Der SC Freiburg hat viele Tore geschossen, aber auch viele Gegentore kassiert – sprich: sie sind stark im Angriff, haben aber Schwächen in der Verteidigung."

Robert de Pauw ist der neue Trainer bei den Bayer-Frauen.

Um das ausnutzen zu können, muss jedoch Leverkusens Chancenverwertung besser werden. Lediglich drei Tore stehen bisher zu Buche, alle erzielt von Jill Bayings.

SGS Essen – TSG Hoffenheim (Sonntag, 23.10.2022, 13 Uhr)

Die SGS Essen hat Hoffenheim zu Gast, welche nach einem schwierigen Saisonstart nun den dritten Sieg in Folge feiern könnten. Die Essenerinnen müssen dagegen zusehen, dass sie nicht zur Schießbude der Frauen-Bundesliga werden.

Bereits 13 Gegentore kassierte das Team von Trainer Markus Högner. Und ausgerechnet jetzt fehlt Kapitänin Jacqueline Meißner wegen einer Rotsperre.

Die Gegentore fielen allerdings gegen offensivstarke Teams wie Wolfsburg, Freiburg und Frankfurt, so SGS-Trainer Markus Högner. Erst nach dem Hoffenheim-Spiel kämen die Partien, in denen man punkten müsse. "Das heißt natürlich nicht, dass wir keine Chance haben, gegen Hoffenheim zu gewinnen. Aber dafür müssen wir hinten sicher stehen."

VfL Wolfsburg – Bayern München (Sonntag, 23.10.2022, 14 Uhr)

Knapp 15.000 Karten wurden schon verkauft. Denn was bei den Männern Bayern gegen Dortmund ist, ist in der Frauen-Bundesliga diese Partie: Wolfsburg gegen Bayern, das Gipfeltreffen der zwei besten Teams in Deutschland.

Es ist allerdings zwei Jahre her, dass der FCB gegen die Wölfinnen gewinnen konnte. Besonders schmerzhaft dürfte dabei die Erinnerung an das letzte Aufeinandertreffen in der Liga sein, als sie eine 6:0-Watschn einstecken mussten.

Bisher behält Ersatz-Torhüterin Marie-Luisa Grohs jedoch eine weiße Weste – als einziges Team der Bundesliga kassierte Bayern noch kein Gegentor in dieser Saison. Um nicht die Chance auf die Meisterschaft zu verlieren, sollte es auch dabeibleiben. Denn bei einer Niederlage würde der Rückstand der Bayern auf Klassenprimus Wolfsburg auf fünf Punkte anwachsen.

Eintracht Frankfurt – MSV Duisburg (Sonntag, 23.10.2022, 16 Uhr)

Keine andere Partie steht so sinnbildlich für die Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland: Einst dominierten Frankfurt und Duisburg gemeinsam mit Turbine Potsdam das Liga-Geschehen, seinerzeit noch als eigenständige Frauen-Klubs.

Dann übernahmen Wolfsburg sowie Bayern Anfang der 2010er Jahre das Ruder. Und sowohl Frankfurt als auch Duisburg sahen keine andere Möglichkeit als sich ebenfalls einem Männer-Klub anzuschließen.

Nun treffen beide Teams zum 45. Mal in der Frauen-Bundesliga aufeinander. Auch wenn sich Duisburg als Aufsteiger bisher wacker schlägt, geht die SGE als klare Favoritin in die Partie. Kein Wunder, denn das letzte Mal, dass Frankfurt zuhause gegen Duisburg verlor, liegt bereits mehr als elf Jahre zurück. Damals standen noch DFB-Größen wie Birgit Prinz, Nadine Angerer oder Inka Grings auf dem Platz.

1. FC Köln – Werder Bremen (Sonntag, 23.10.2022, 16 Uhr)

Zwar sind die Kölnerinnen in dieser Saison zuhause noch ungeschlagen, nun kommt aber Bremen ins Franz-Kremer-Stadion. Und gegen die konnte der FC in seiner Geschichte noch nie gewinnen. Doch es läuft nicht bei Werder, mit gerade einmal zwei Punkten liegen sie auf dem vorletzten Tabellenplatz.