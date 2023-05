Frauen-Bundesliga, 21. Spieltag FC Bayern München vor fünfter Meisterschaft Stand: 19.05.2023 15:05 Uhr

Am 21. Spieltag fehlt Bayern München nur ein Punkt zum Titel, der 1. FFC Turbine Potsdam spielt sein vorerst letztes Heimspiel in der Bundesliga ausgerechnet gegen Frankfurt.

Von Annika Becker

TSG Hoffenheim – SV Werder Bremen (Freitag, 19.15 Uhr)

In Sinsheim macht man sich keine Illusionen über das mögliche Erreichen des dritten Tabellenplatzes und zieht stattdessen lieber ein erstes Zwischenfazit. Denn in der Rückrunde gab es nur beim letzten Spiel gegen Bayern München eine knappe Niederlage, sowie ein Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt, sonst gewann die TSG in der Liga alles. Beim Spiel gegen Werder Bremen muss Stephan Lerch allerdings unter anderem auf Michaela Specht verzichten, die nach ihrer Rückkehr im Winter direkt wieder so wichtig in der Defensive Hoffenheims geworden ist.

buten un binnen Werder-Frauen haben nach 3:2 gegen Essen den Klassenerhalt fast sicher Nach dem Sieg gegen Essen liegen die Bremerinnen zwei Spiele vor Saisonschluss sechs Punkte vor dem 1. FC Köln. Dazu weisen sie auch die deutlich bessere Tordifferenz auf. mehr

Davon, wie das Spiel aussehen wird, hat Lerch eine klare Vorstellung: "Wir denken, dass unser Gegner eine ähnliche Herangehensweise wie im Hinspiel haben wird. Damals haben sie durch enge Manndeckung und einen kompakten Defensivverbund versucht, die Räume zu schließen und uns das Leben in der Offensive so schwer wie möglich zu machen. 50 Prozent seiner Tore hat Bremen durch Standardsituationen erzielt. Das müssen wir also möglichst vermeiden und dann vor allem auch aufmerksam sein."

Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München (Samstag, 13 Uhr)

Ein einziger Punkt würde Bayern München ausreichen, um einen Spieltag vor Saisonende die fünfte Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern zu können. Dafür steht nach ihrer Rot-Sperre Saki Kumagai wieder bereit, Abwehrkollegin Tainara fällt allerdings auch in dieser Woche durch eine muskuläre Verletzung aus. Laut Mittelfeldantreibern Sydney Lohmann liegt der Schlüssel zur Partie für Bayern im Pressing: "Sie sind ein junges Team mit technisch versierten Spielerinnen, die von hinten raus spielen wollen. Wir müssen versuchen, ihr Passspiel zu unterbinden und sie im Pressing gut anlaufen."

BR24 Sport FC-Bayern-Frauen nach Sieg gegen Hoffenheim auf Meisterkurs Die FC-Bayern-Frauen gewinnen das Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 1:0 und bauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf Wolfsburg weiter aus. Der Sieg war ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft. mehr

In Leverkusen freut man sich derweil über die Vertragsverlängerung mit Sylwia Matysik. Die 25-jährige polnische Nationalspielerin kam ursprünglich als Mittelfeldspielerin zum Verein, wurde dann zu Beginn der vergangenen Saison auf die rechte Abwehrseite gezogen und macht seitdem fast nichts anderes mehr. Defensiv fängt sie lieber Bälle ab, statt in den direkten Zweikampf zu gehen, offensiv ist sie Leverkusens wichtigste Flankengeberin. Ein Mittel, dass Trainer Robert de Pauw durch die langen Ausfälle von Milena Nikolić diese Saison kaum ausnutzen konnte.

1. FFC Turbine Potsdam – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 13 Uhr)

Wenn man die Duelle mit dem 1. FFC Frankfurt mitzählt, treffen Turbine Potsdam und Eintracht Frankfurt bereits zum 50. Mal in der Bundesliga aufeinander. Als wäre das vorerst letzte Heimspiel von Potsdam im Oberhaus nach fast 30 Jahren Erstklassigkeit nicht schon dramatisch genug, kommt kurz vor dem Abschied auch noch das Jubiläum einer Partie hinzu, die in den 2000ern so viele enge Duelle um die Tabellenspitze lieferte. Daran ließe sich exemplarisch vieles darüber erzählen, welche Entwicklungen auch im Fußball der Frauen immer weiter auf die Spitze getrieben werden.

Denn für die Eintracht geht es drei Jahre nach der Fusion mit dem 1. FFC nun schon zum zweiten Mal in Folge darum, die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikationsrunde zu sichern, wofür schon ein Punkt ausreicht. Nötig wäre das, um Abgänge wie den von Sjoeke Nüsken zum FC Chelsea im Sommer in Zukunft unwahrscheinlicher zu machen, der Abgang der 22-Jährigen ist für den Verein ein großer Verlust.

SC Freiburg – 1. FC Köln (Sonntag, 13 Uhr)

In Köln laufen vermutlich die Tabellenrechner heiß, denn für den FC könnte es bis zum Ende des letzten Spieltags noch um alles gehen. Die Frage wird sein, wie das Team von Interimstrainerin Nicole Bender-Rummler den Nackenschlag der letzten Partie verdaut hat. Nachdem Köln lange 1:0 führte, gab es in den letzten Minuten erst den Ausgleich per Elfmeter, dann sogar noch den Siegtreffer der Meppenerinnen und Köln rutschte auf einen Abstiegsplatz.

Laura Donhauser (1. FC Koeln, 25) im Duell mit Milla Punsar (SV Meppen 1912 e.V., 14)

So oder so ist fraglich, wie es in der Domstadt demnächst weitergeht, die Nachfolge von Sascha Glass ist noch immer nicht geklärt, Nicole Bender-Rummler muss seit Wochen eine schwierige Doppelfunktion erfüllen und einerseits ihr Team immer wieder auf den Abstiegskampf einschwören, andererseits gemeinsam mit Geschäftsführer Christian Keller jemand Neues für die Coachingzone finden.

SV Meppen – VfL Wolfsburg (Sonntag, 16 Uhr)

Meppen ist nach dem letzten Wochenende im Aufwind, hat aber auf dem Papier das schwierigste Restprogramm im Abstiegskampf. Denn nach dem Pokal-beflügelten Wolfsburg steht noch die Partie gegen Frankfurt aus. Außerdem steht bereits fest, dass mit Lydia Andrade, eine der auffälligsten Spielerinnen des SV, den Verein verlassen wird. Die Schweizerin wechselt zu den Aufsteigerinnen aus Leipzig.

Von solchen Sorgen ist der VfL ganz weit entfernt. Mit dem zehnten DFB-Pokalsieg, davon neun in Folge, sind die Wolfsburgerinnen jetzt alleinige Rekordhalterinnen. Erstmals wurde auch die Stadion-Kulisse einem solchen Endspiel gerecht, 44.808 Zuschauende kamen. Dabei täuschte das 4:1-Endergebnis schon darüber hinweg, dass die Partie vom SC Freiburg zwischendurch offener gestaltet wurde, als allgemein erwartet.

Video Highlights: VfL Wolfsburg - SC Freiburg 4:1 Auch der SC Freiburg hat den jahrelangen Lauf der Frauen des VfL Wolfsburg im DFB-Pokal nicht stoppen können. mehr

SGS Essen – MSV Duisburg (Sonntag, 16 Uhr)

Ein Revierderby gegen den Abstieg: Essen ist in der besseren Ausgangslage, sollte nach der unnötigen Niederlage gegen Bremen aber gewarnt sein. Bleibt die SGS in der Liga, geht sie in ihre 20. Bundesligasaison am Stück. Essen wäre dann der letzte Verein in der Bundesliga ohne Anschluss an einen Lizenzklub oder Drittligisten. Mit den Aufsteigerinnen aus Leipzig und voraussichtlich Nürnberg wird der Klassenerhalt in Zukunft nicht einfacher.

Umso wichtiger scheint da die Verlängerung von Defensivallrounderin Lena Ostermeier bis 2027, die 26-Jährige ist bald seit zehn Jahren im Verein. Das geht gegen den Trend des Ausbildungsvereins, der seine Spielerinnen sonst oft allzu schnell wieder abgeben muss.

Ein größeres Interesse könnte in Zukunft auch die erst 19-jährige Natasha Kowalski wecken, sie hat sich in ihrer ersten Bundesliga-Saison stark entwickelt. Denn sie gehört schon jetzt zu den Spielerinnen mit den meisten versuchten Steckpässen im letzten Drittel in der Liga – obwohl sie nicht bei einem der offensiv viel dominanter auftretenden Teams aus der obersten Tabellenregion spielt.