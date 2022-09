Frauen-Bundesliga Von großen Fußball-Stadien und Trainerinnen unter sich Stand: 15.09.2022 17:18 Uhr

Der erste Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/2023 wird von Eintracht Frankfurt und Bayern München im großen Stadion eröffnet und bei Meppen gegen Freiburg treffen die beiden einzigen Cheftrainerinnen der Liga gleich zu Beginn aufeinander. Alles Weitere zu den Partien des ersten Spieltages der Frauen-Bundesliga.

Von Annika Becker

Eintracht Frankfurt – FC Bayern München (Freitag, 19.15 Uhr)

Bei der Eintracht möchte sich trotz des üblichen Lobes für die Qualitäten des Gegners niemand verstecken: "Gegen Bayern haben wir letztes Jahr gewonnen, also warum sollen wir das nicht dieses Jahr auch schaffen?" , so Frankfurts Kapitänin Tanja Pawollek. Ihr Trainer Niko Arnautis wollte unter der Woche noch nicht verraten, welche seiner drei Torhüterinnen am Freitag spielen wird.

Pawollek und Co treffen auf ein zur Vorsaison verändertes Bayern München, der neue Trainer Alexander Straus hat ein anderes Spielsystem einstudieren lassen. Die Münchnerinnen agieren sehr offensiv aus einem 3-4-3-System mit Neuzugang Georgia Stanway im Zentrum, Lina Magull soll dafür weiter vorne spielen, ähnlich wie in der deutschen Nationalelf.

VfL Wolfsburg – SGS Essen (Samstag, 13 Uhr)

Im Vorfeld der Partie gab es etwas Unruhe. Wolfsburgs Nationalspielerin Alexandra Popp wünschte sich im "kicker"-Podcast " FE:male view on football " ein größeres Engagement der Lizenzvereine. Das würde es Vereinen wie der SGS oder Turbine Potsdam schwer machen, so Popp, allerdings sei eben die Frage, wo der Fußball der Frauen hinwolle.

Essens Trainer Markus Högner war das zu einseitig: "Dass Männervereine versuchen, mehr in den Frauenfußball zu investieren, ist ersichtlich. Aber es ist nicht so, dass da die Traumwelt entsteht. Wenn ich mir die Zuschauerzahlen anschaue, waren wir als reiner Frauenverein immer im oberen Drittel" , so Högner gegenüber dem "Kicker".

Für Essen, das auch in dieser Saison gegen den Abstieg spielt, könnte es kaum einen schwierigeren Auftakt geben als auswärts bei den erneuten Titelfavoritinnen. Die beiden Aufeinandertreffen der letzten Saison gewann der amtierende Meister jeweils mit 5:1.

1. FC Köln – TSG Hoffenheim (Sonntag, 13 Uhr)

Der FC Köln konnte bisher erst ein einziges Mal gegen Hoffenheim gewinnen und das ist immerhin schon viereinhalb Jahre her. In der letzten Saison waren die Spiele aber sehr eng, in der Rückrunde gelang den Kölnerinnen nach Rückstand noch ein 1:1.

Auch dieses Mal ist eine ausgeglichene Partie zu erwarten, vorausgesetzt dem FC gelingt es wieder, die Offensive der TSG taktisch auszubremsen. Dagegenhalten könnten die Gäste mit einem Neuzugang, Hoffenheim sicherte sich bereits vor der Europameisterschaft in England die Dienste von Julia Hickelsberger-Füller, die bei der EM auf Österreichs rechter Außenbahn auf sich aufmerksam machte.

SV Meppen – SC Freiburg (Sonntag, 13 Uhr)

Gleich am ersten Spieltag treffen die beiden einzigen Cheftrainerinnen der Liga mit ihren Teams aufeinander. Dem SV Meppen gelang der Aufstieg noch unter Theodoros Dedes, die Meppenerinnen stellten die beste Abwehr der 2. Bundesliga. Für den Aufstieg soll es die Offensive richten.

Die neue Trainerin Carin Bakhuis hat klare Vorstellungen und scheut sich nicht, diese offen auszusprechen: "Mir ist es wichtig, dass wir viel Ballbesitz haben, möglichst mehr als unser Gegner. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass uns frühes Pressing zum Erfolg führen wird. Mir ist klar, dass das ungewöhnlich ist für ein Team, das aus der 2. Bundesliga kommt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man am ehesten seine Ziele erreicht, wenn man mutig und offensiv auftritt. So werden wir es deshalb angehen."

Meppens neue Trainerin Carin Bakhuis

Auch der SC Freiburg vertraut normalerweise auf die eigene Stärke im Spiel mit Ball, im Pokalspiel gegen Zweitligist Andernach brauchte das Team von Theresa Merk aber Bissigkeit. Andernach störte das Freiburger Spiel und der SC kam erst in der Verlängerung eine Runde weiter.

MSV Duisburg – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 16 Uhr)

Im Duell der beiden Westvereine könnten die Zielsetzungen kaum weiter auseinanderklaffen: Während es für den MSV Duisburg um jeden Punkt im Abstiegskampf geht, schaut man in Leverkusen auf die oberen Tabellenränge. Neuzugang Ivana Fuso machte ihre Ambitionen deutlich: "Ich möchte gerne unter die ersten Drei kommen. Ich bin nicht hier, um um den fünften, sechsten oder siebten Platz zu spielen. Mir ist klar, dass das ambitioniert ist. Aber wir haben die Qualität dafür im Kader."

SV Werder Bremen – Turbine Potsdam (Sonntag, 16 Uhr)

Bremens Trainer Thomas Horsch haderte nach dem DFB-Pokal-Spiel gegen Henstedt-Ulzburg am vergangenen Wochenende mit der Chancenverwertung seines Teams. Dieses Thema begleitet die Bremerinnen schon seit der letzten Saison. Eine weitere Stürmerin wurde im Sommer nicht verpflichtet, stattdessen sollen die Neuzugänge Saskia Matheis (Eintracht Frankfurt) und Lena Triendl (SC Sand) Gefahr über die Flügel erzeugen.

Turbine Potsdam hat einen gewaltigen Umbruch zu bewältigen, wie schwierig die Saison wird, ist auch dem neuen Trainer Sebastian Middeke bewusst, es gehe den Vorjahres-Vierten zunächst in erster Linie darum, den Klassenerhalt schnell zu sichern.