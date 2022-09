Vor dem 3. Spieltag Frauen-Bundesliga - Aktionsspieltag mit einem Top-Duell Stand: 29.09.2022 19:51 Uhr

Der 3. Spieltag der Frauen-Bundesliga läuft unter dem Motto "Aktionsspieltag Klimaschutz", weshalb die Spiele jeweils eine Minute später angepfiffen werden. Los geht es am Freitag (29.09.2022) um 19.16 Uhr mit dem Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen.

Von Nina Probst

Klimaschutz in der Frauen-Bundesliga: Die Zuschauer werden vor den Partien der dritten Runde auf das Thema aufmerksam gemacht, daher ist der Anpfiff jeweils eine Minute später. Außerdem regen die Vereine ihre Fans dazu an, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion zu kommen. Plus: Alle teilnehmenden Klubs der Frauen-Bundesliga spenden 100 Euro für jedes eigene geschossene Tor, was Klimaschutzprojekten zugutekommen wird. Fans dürfen daher gleich doppelt auf einen torreichen Spieltag hoffen.

VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen (Freitag, 19.16 Uhr)

Tabellenerster empfängt den Verfolger: Beim Topspiel am Freitagabend (30.09.22) ist Bayer 04 Leverkusen zu Gast beim VfL Wolfsburg. Beide Teams haben ihre ersten Spiele gewonnen – trotzdem geht der amtierende Meister aus Wolfsburg als Favorit in die Begegnung. Obwohl die Saison gerade erst angefangen hat, sind die Wölfinnen ein eingespieltes Team.

Video DFB-Torjägerin im Interview Popp: "Habe den Spaß am Fußball wiedergefunden" Alexandra Popp äußert sich zu ihrer Situation beim VfL Wolfsburg sowie bei der Nationalmannschaft - und spricht über ihre große Lust auf Fußball.

Leverkusens Cheftrainer Robert de Pauw kennt die Stärken der Spielerinnen, die seinem Team gegenüberstehen. Sein Credo: "Wir gehen als Underdog in die Partie und haben nichts zu verlieren – im Gegenteil: Wir können nur gewinnen." Um aber nicht nur an Erfahrung, sondern auch Punkte zu gewinnen, muss die Leverkusener Chancenverwertung besser werden.

1. FC Köln – Turbine Potsdam (Samstag, 13.01 Uhr)

Erst ein Unentschieden, dann eine Niederlage gegen die Aufsteigerinnen: Turbine Potsdam hat einen denkbar schlechten Start in die Saison hingelegt. Und dann hat sich auch noch Kapitänin Noemi Gentile verletzt und fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. Gegen den 1. FC Köln am Samstag soll es nun besser laufen.

In Köln treffen die Turbinen auf eine alte Bekannte. Die Rheinländerinnen haben sich zur neuen Spielzeit nämlich mit Selina Cerci verstärkt, die in den vergangenen Jahren eine absolute Leistungsträgerin und Top-Torschützin in Potsdam war.

Top-Stürmerin Selina Cerci wechselte im Sommer von Turbine Potsdam zum 1. FC Köln

SV Meppen – TSG Hoffenheim (Sonntag, 13.01 Uhr)

Zwei punktlose Teams treffen am Sonntag in Meppen aufeinander. Der Aufsteiger empfängt die TSG Hoffenheim. Meppen verlor zuletzt knapp gegen die SGS Essen, mitunter aufgrund einer mangelhaften Chancenverwertung.

Trotz einer Niederlage gegen Wolfsburg gehen die Hoffenheimerinnen beflügelt in die nächste Partie. Vor mehr als 7.000 Zuschauern holten sie sich bei der Premiere zuhause in der PreZero-Arena eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein und wollen sich gegen den SV Meppen nun auch punktemäßig belohnen.

video Frauen-Bundesliga Hoffenheim gegen Wolfsburg - die Stimmen Katharina Naschenweng (Spielerin, Hoffenheim) und Tommi Stroot (Trainer, Wolfsburg) im Sportschau-Interview.

Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen (Sonntag, 13.01 Uhr)

Mal abgesehen von der verpassten Qualifikation zur Champions League kann Eintracht Frankfurt mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus zufrieden sein. Ein Punkt gegen München, drei gegen Freiburg. Das lässt wieder auf einen guten Tabellenplatz hoffen. Nun empfängt die Eintracht den SV Werder Bremen und will den guten Start untermauern.

Verteidigierin Sjoeke Nüsken verweist vor dem Spiel vor allem auf die gefährlichen Standards der Bremenerinnen. "Es wird ein kompliziertes Spiel. Wir müssen von der ersten Minute an dagegenhalten und am besten frühzeitig in Führung gehen." , sagte sie gegenüber dem DFB. Bis auf Laura Freigang, deren Einsatz noch unsicher ist, stehen in Frankfurt alle Spielerinnen zur Verfügung.

2. Spieltag der Frauen-Bundesliga Erste Saisonsiege für Frankfurt und Bayern Eintracht Frankfurt und Bayern München haben in der Frauen-Bundesliga erstmals in dieser Saison gewonnen. Zuvor hatte bereits der VfL Wolfsburg Grund zur Freude.

Nach dem deutlichen 0:3 zuletzt gegen München zeigt sich Bremen aber keineswegs demotiviert. Im Gegenteil. Trainer Thomas Horsch ist stolz auf sein Team: " Wir haben gegen ein Team wie Bayern München ein richtig gutes Spiel gemacht und konnten sie in Bedrängnis bringen. Am Ende haben wir aufgemacht, aber es war ein geiler Auftritt. " Gegen Frankfurt dürfte die Partie jedoch nicht minder schwierig werden und Bremen braucht mehr als einen "geilen Auftritt", um diesmal auch Zählbares für die Tabelle mitzunehmen.

MSV Duisburg – Bayern München (Sonntag, 16.01 Uhr)

David empfängt Goliath heißt es am Sonntagnachmittag in Duisburg. Die Aufsteigerinnen vom MSV haben den FC Bayern München zu Gast. Mit einer knappen Niederlage gegen Leverkusen und einem 3:0-Erfolg gegen Potsdam in der vergangenen Woche sind die Duisburgerinnen gut in die Saison gestartet, wenn auch sie natürlich als Außenseiter in die Partie gehen.

Sarah Freutel, die eigentlich ihre Karriere schon beendet hatte und nun zurück in der Bundesliga ist, will sich aber keinesfalls verstecken: "Wenn wir den Schwung des Potsdam-Spiels mitnehmen und von Beginn an sehr diszipliniert verteidigen, ist vielleicht etwas möglich."

Dem Team von Alexander Strauß, das einen enormen Umbruch hinter sich hat, fehlt noch die letzte Lockerheit auf dem Platz.

Darf Glodis Perla Viggosdottir vom FC Bayern München auch im Spiel gegen den MSV Duisburg jubeln?

SC Freiburg – SGS Essen (Sonntag, 16.01 Uhr)

Viel Aufwand, wenig Ertrag: Das war das Fazit von Trainerin Theresa Merk nach der Heimspielniederlage ihrer Freiburger Mannschaft gegen Frankfurt. Für die Fans gibt es aber direkt in dieser Woche erneut die Möglichkeit, zuhause auf Punkte zu hoffen: Die SGS Essen ist zu Gast im Dreisamstadion.

Essen kommt mit Selbstbewusstsein nach Freiburg. Mit einem 1:0 sicherte sich die SGS vergangenes Wochenende gegen Aufsteiger Meppen direkt drei Punkte.