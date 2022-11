Vorschau Frauen-Bundesliga, 8. Spieltag Duell zweier Überraschungsteams und eine besondere Rückkehr Stand: 24.11.2022 20:52 Uhr

Am Wochenende treffen der MSV Duisburg und der SV Meppen als die Überraschungsteams der bisherigen Saison aufeinander. Außerdem gibt es eine besondere Rückkehr. Die Vorschau zum 8. Spieltag der Frauen-Bundesliga.

Von Katarina Schubert

Turbine Potsdam – TSG Hoffenheim (Freitag, 19:15 Uhr)

Für Melissa Kössler wird es ein besonderer Moment, wenn sie am Freitagabend unter Flutlicht den Platz betritt. Denn die gebürtige Potsdamerin kehrt nicht nur mit ihrem neuen Klub Hoffenheim in ihre alte Heimat zurück, sie trifft auch noch auf ihren ehemaligen Trainer Sven Weigang.

Zusammen gewannen sie zweimal die B-Juniorinnen-Bundesliga mit Turbine. Dieses Jahr verließ Kössler nach 16 Jahren den Verein. "Für mich wird es bestimmt ein bisschen komisch, ihn an der Seitenlinie zu sehen" , so Kössler gegenüber der Sportschau.



Generell fände sie die aktuelle Lage im Verein aber sehr beunruhigend. "Leider hat sich das in den vergangenen Jahren aber ein bisschen angedeutet." Für Trainer Weigang ist es im 101. Einsatz für Potsdam die Bundesliga-Premiere, nachdem er erst vor knapp zwei Wochen interimsmäßig für den gefeuerten Sebastian Middeke übernahm.

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen (Samstag, 14 Uhr)

Die Debatte um die "One Love"-Binde beschäftigt auch die Frauen-Bundesliga, wo mit dem Thema Homosexualität deutlich offener umgegangen wird als im Männerfußball. Als erste Nationalspielerin übte Frankfurts Top-Stürmerin Laura Freigang heftige Kritik an der FIFA.

Nun steht jedoch der Sport wieder im Vordergrund. Wie sehr die Eintracht das überraschende DFB-Pokalaus gegen den Zweitligisten Leipzig verdaut hat, wird sich am Samstag zeigen. Leverkusen ist als Team zu Gast, das sich selbst gerade in einer Krise befindet – und ebenfalls im DFB-Pokal ausgeschieden ist.

Werder Bremen – SC Freiburg (Samstag, 16 Uhr)

Dass Janina Minge nach sieben Spieltagen auf Platz zwei der Torjägerinnen-Liste in der Frauen-Bundesliga steht, damit hätte die Freiburger Mittelfeldspielerin wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Fünf Tore hat Minge bereits auf dem Konto, eins mehr als Bremen in der gesamten bisherigen Saison. In der Defensive sind beide Teams jedoch gleichermaßen wacklig.

Mehr als 15.000 Zuschauer können auf zahlreiche Tore hoffen. So vielen Karten wurden nämlich für die Partie am Samstag im Weserstadion schon verkauft – ein Rekord für Werder Bremen. Und Unterstützung, die das Team von Thomas Horsch im Abstiegskampf sicherlich gebrauchen kann.

1. FC Köln – VfL Wolfsburg (Sonntag, 13 Uhr)

Einen neuen Zuschauerrekord wollen auch die FC-Frauen am Sonntag aufstellen. Wie gut, dass sie den Serienmeister Wolfsburg zu Gast haben. Nicht so gut: Köln konnte noch nie gegen Popp, Huth und Co. gewinnen.

Auf eine Spielerin sollten die Kölnerinnen besonders Acht geben: Ewa Pajor. Die Polin ist nach langen Verletzungspausen derzeit in Topform, erst am Mittwoch (23.11.2022) traf sie in der Champions League. FC-Trainer Sascha Glass kennt die Stürmerin aus seiner Wolfsburger Zeit übrigens gut und weiß also, was auf ihn zukommt.

MSV Duisburg – SV Meppen (Sonntag, 13 Uhr)

Wer vor der Saison im Tippspiel ohne viel Nachdenken direkt auf Meppen und Duisburg als Absteiger tippte, wird sich beim derzeitigen Blick auf die Tabelle ziemlich verwundert die Augen reiben. Am Sonntag kommt es nun zum Duell der beiden Überraschungsteams.

Für Duisburgs Trainer Nico Schneck ein Zeichen, dass die Frauen-Bundesliga enger zusammengerückt ist. Dass beide Aufsteiger zu diesem Zeitpunkt aber so gut positioniert seien, fände auch er ungewöhnlich. "Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Bremen und Potsdam bisher nicht groß gepunktet haben. Das nehmen wir aber dankend an" , so Schneck gegenüber der Sportschau. Ebenfalls wahr: In keiner der bisherigen zwei Liga-Partien fiel ein Tor. Es könnte am Wochenende also eine Premiere geben.

Bayern München – SGS Essen (Sonntag, 16 Uhr)

Mehr als 40.000 Zuschauern im Camp Nou am Donnerstag (24.11.2022) folgt am Wochenende der Liga-Alltag für die Bayern-Frauen. Mit der SGS Essen treffen sie auf einen Abstiegskandidaten, dem eigentlich niemand so richtig eine Überraschung zutraut. Kein Wunder, denn der letzte Sieg über die Bayern liegt bereits zehn Jahre zurück.