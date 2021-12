Der deutsche Meister setzte sich am Samstag (04.12.2021) souverän mit 7:1 (5:0) gegen Bayer 04 Leverkusen durch. Die "Werkself" fuhr damit die vierte Pleite in Serie ein, während Wolfsburg den vierten Sieg in Folge holte und nun mit 24 Zählern auf dem Konto erster Verfolger von Wolfsburg bleibt.

Im ersten Spiel nach der Länderspielpause gingen die Gastgeberinnen schon in der zweiten Minute durch Linda Dallmann in Führung. Die Leverkusenerinnen hatten große Probleme und kassierten durch Lea Schüller das 0:2 nach nicht einmal einer Viertelstunde.

5:0 zur Pause

Bis zum Pausenpfiff legten Maximiliane Rall (23.), Giulia Gwinn (27.) und Schüller (29.) nach. Torhungrig und dominant blieben die Bayern auch nach dem Seitenwechsel. Viviane Asseyi (62.) und Rall (64.) erhöhten. Aber auch Leverkusen durfte einmal jubeln, denn Amira Arfaoui setzte den Schlusspunkt zum 7:1 (75.).