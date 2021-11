Frauen-Bundesliga: Leverkusen verpasst Sprung auf Rang zwei

Turbine Potsdam hat mit etwas Glück seine makellose Heimbilanz in der Frauenfußball-Bundesliga bewahrt. Am Sonntag holte der Tabellenfünfte vor 947 Zuschauern im Karl Liebknecht-Stadion gegen den SC Freiburg dank der Tore von Sophie Weidauer (39.) und Melissa Kössler (89.) den fünften Heimsieg. Hasret Kayikci hatte die Gäste im ersten Abschnitt in Führung gebracht (29.).