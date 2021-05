Warum die "Sonntags-Spiele" für Eintracht Frankfurt nicht ganz fair sind

Der Mainzer Trainer Bo Svensson ist ehrlich: "Es gibt ein paar Szenarien, die für uns positiv ausfallen können. Und wenn die eintreffen, werden wir das natürlich auch ein stückweit feiern." Ein Satz, den man ein paar Kilometer weiter nordöstlich mit Skepsis aufnehmen könnte.

Der Reihe nach: Es gibt in der Bundesliga eine Vorgabe für den Saisonendspurt. An den letzten beiden Spieltagen, an denen es ja häufig oben wie unten noch um etwas geht, soll traditionell jeder die gleichen Chancen haben. Deshalb finden normalerweise alle Partien zeitgleich statt.

Im Rahmen der Corona-Pandemie ist der Spielplan aber eng getaktet, das Pokalfinale fand am Donnerstag statt. Die Finalisten aus Dortmund und Leipzig bekommen daher einen Tag Extra-Erholung und tragen ihre Spiele gegen den 1. FSV Mainz 05 (BVB) und den VfL Wolfsburg am Sonntag (16.05.2021) aus, während die Konkurrenz bereits am Samstag spielt.

Drei von vier "Sonntag-Teams" brauchen noch Punkte

Für Dortmund, aktuell Tabellenvierter, geht es noch um die Champions League. Der BVB hat einen Punkt Vorsprung auf die Eintracht aus Frankfurt und zwei Punkte Rückstand auf den VfL Wolfsburg auf Rang drei. Gewinnt die Elf von Edin Terzic beide ausstehende Partien, tritt sie in der kommenden Saison in der Königsklasse an. Die Wölfen brauchen aufgrund des starken Torverhältnisses wohl nur noch drei Punkte, um die Teilnahme am höchsten europäischen Wettbewerb zu sichern.

Sollte die Eintracht am Samstag gegen Tabellenschlusslicht Schalke verlieren, wäre ihre Chance auf die Champions League ohnehin nur noch gering, egal wie Dortmund und Wolfsburg am Tag darauf spielen. Dass die Dortmunder und vor allem die Wolfsburger dann gegebenenfalls auch mit einem Unentschieden schon einen großen Schritt machen könnten, ist zwar ärgerlich, wäre im Falle einer Pleite gegen Schalke aber das kleinere Problem der Eintracht.

Mainz rettet sich womöglich "von der Couch"

Das größere ist: Dortmund-Gegner Mainz 05. Die Rheinhessen stehen nach ihrer sensationellen Rückrunde kurz vor dem Klassenerhalt und sind in dieser Verfassung ein echter Brocken für den BVB. Fünf Punkte Vorsprung hat der FSV momentan auf Arminia Bielefeld auf Rang 16 und Werder Bremen auf Rang 15.

Verliert Werder am Samstag beim FC Augsburg oder Bielefeld zuhause gegen die TSG Hoffenheim, steht der Klassenerhalt bereits fest, wenn die Mainzer am Sonntag Dortmund empfangen. Würden alle gleichzeitig antreten, bräuchten die Mainzer mindestens einen Punkt, um sicher zu gehen.

Dass die Mainzer nach wochenlangem knallharten Abstiegskampf dann vielleicht aus purer Erleichterung das ein oder andere Körnchen weniger auf den Rasen bringen würden, könnte man ihnen dann nicht einmal richtig verübeln. Dortmund könnte also einen Gegner erwarten, der sein Saisonziel bereits erreicht und nichts mehr zu gewinnen hat.

Womöglich ein Vorteil für Dortmund - und ein Nachteil für Eintracht Frankfurt. "Ich glaube nicht, dass das die Leistung am Sonntag viel beeinflusst, falls das ein oder andere eintrifft. Das ist meine Wahrnehmung von der Mannschaft und von mir selbst" , sagt Mainz-Coach Bo Svensson. Ein Satz, den man in Frankfurt lieber hören dürfte als den eingangs des Textes.

