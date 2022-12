FIFA WM 2022 WM-Tagebuch: Der Präsident summt Stand: 16.12.2022 22:13 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Who put the Love in Slovenia? Nie aufgefallen bis zum Spaziergang durchs IBC.

Eine Pappklatsche mit der Aufschirft "I feel Slovenia".

Talksport aus UK - die mit Stuart Pearce aus dem selben Hotel - sind wohl nur an Spieltagen da. Chinesisches Fernsehen hat auch schon Feierabend. Die Türen neben der spanischen und türkischen Flagge sind zu, bei den Serben ist noch auf, aber niemand da.

Leer geworden. Abschied naht. Paar Kabel werden schon gezogen, paar Stühle schon gestapelt. Der letzte rest day der WM.

Infantino singt sein Abschiedslied

Gianni Infantino zieht Bilanz statt Kabel. Kommt eine Stunde zu spät und summt das Hohelied auf den Gastgeber nur. Nanu.

Trotzdem natürlich beste WM ever und Fußball sowieso das beste Mittel, um mal abzuschalten. Alle haben Probleme, sagt der Präsident. Wer will ihm widersprechen?

Zweiter Tag der Darts-WM. Erster Versuch kläglich gescheitert, nach Bildern aus dem Ally Pally zu suchen. Eingepennt. Deshalb pünktlich wach zum letzten Viertel NFL. Seahawks verloren. Immer gut.

Zweiter Versuch erfolglos. Fußball, fast überall Fußball. Kamerun gegen Serbien im Re-live, Training Marokko, bei Oman TV wird vor leeren Rängen gekickt. Zur Abwechslung gibt es eine Doku über einen katarischen Handballer und Ultimate Fighting der Frauen. Gute Nacht!