WM-Tagebuch FIFA WM 2022 WM-Tagebuch - Auf zum VIP-Wing Stand: 02.12.2022 23:36 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Doha

Alles sehr aufgeregt. Dabei ist ein frühes Ausscheiden inzwischen Routine. Vor dem Abflug gibt's noch ein routiniertes Interview des Präsidenten, das alle aufgeregt erwarten, obwohl sie erwartet hatten, was er dann sagte.

Um 14.42 Uhr Ortszeit hebt der Flieger ab, mit Zwischenstopp für den Bayern-Block in München geht es weiter nach Frankfurt zum Empfang auf dem Römer. Scherz. Aber nicht das mit dem Zwischenstopp in München.

Ghana raus, Uruguay auch raus

Gute Nachricht für Amin, den Allesfahrer. Ticket fürs Spiel seiner Ghanaer gegen Uruguay geht klar. Schlechte Nachricht für Amin: Ghana raus. Verschossener Elfmeter der Knackpunkt. Hallo 2010!

Uruguay auch raus. Nicht gegebener Elfmeter von Schiri Siebert der Knackpunkt. Sagen ihm die Urus und wirken dabei sehr aufgeregt.

Rüdiger, das dunkelblaue Sakko und der VIP-Wing

Vorrunde vorüber. Japan kommt als Erster in Gruppe mit Spanien und Deutschland weiter, obwohl es gegen Costa Rica verliert. Immer noch verrückt.

Serbien und die Schweiz geben es sich so richtig. Die Reisegruppe des DFB ist inzwischen gelandet. Die Agenturen melden: "Abwehrspieler Antonio Rüdiger verließ im dunkelblauen Sakko als Erster den sogenannten VIP-Wing am Flughafen und stieg direkt in die wartende Limousine."