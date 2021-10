Rumänien erhält sich Playoff-Chance

Rumänien hat sich in der deutschen Gruppe die Chance auf die Playoffs erhalten. Drei Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Deutschland in Hamburg gewann das Team in Bukarest mit 1:0 (1:0) gegen Armenien. Alexandru Mitrita (26.) erzielte den entscheidenden Treffer per Kopf nach einer Ecke. Durch den Erfolg nahm Rumänien nicht nur Revanche für die 2:3-Hinspielniederlage, sondern verbesserte sich mit 13 Punkten zugleich auf Tabellenplatz zwei in der Gruppe J. Dabei profitierte die Mannschaft von Trainer Mirel Radoi von der 0:4 (0:0)-Niederlage von Nordmazedonien gegen Deutschland, das vorzeitig für Katar qualifiziert ist. Wie Armenien hat Nordmazedonien vor den abschließenden beiden Gruppenspielen zwölf Punkte. In dem für die WM-Teilnahme nicht mehr entscheidenden dritten Gruppenspiel setzte sich Island mit 4:0 (2:0) gegen Schlusslicht Liechtenstein durch.

Russland zieht an Kroatien vorbei

Einen Wechsel an der Tabellenspitze gab es in der Gruppe H. Russland überholte Kroatien. Die Russen gewannen mit 2:1 (2:1) in Slowenien und Kroatien kam daheim gegen die Slowakei nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus, obwohl Andrej Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim nach sechs Länderspielen ohne Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen hatte (25.). Bereits zuvor trennten sich Zypern und Malta 2:2 (1:0).

Siege für Wales und Tschechien

Der Führende der Gruppe E, Belgien, war zuletzt noch in der Nations League im Einsatz gewesen und setzte deswegen noch einmal aus. Dahinter bringt sich Wales dank eines 1:0 (1:0) in Estland in eine gute Ausgangslage. Zwar sind die Waliser noch Dritter. Aber Tschechien als Belgiens erster Verfolger hat ebenfalls elf Punkte auf dem Konto, jedoch auch eine Partie mehr absolviert. Bei den Tschechen traf beim 2:0 (1:0) bei Belarus unter anderem Patrick Schick vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen.

